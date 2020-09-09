09 сентября 2020 года

Российский берег пока не отличается дружелюбием

Вектор контроля и надзора не направлен на развитие инфраструктуры российских портов и насыщение внутреннего продовольственного рынка, считает председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Ситуацию с пунктом пропуска «Краскино», состояние которого не отвечает нуждам поставщиков живых морепродуктов, руководители отраслевых ассоциаций Дальнего Востока обсудили на онлайн-конференции Fishnews. В период основной крабовой путины проблема с пропуском машин, везущих ценный товар, рискует вновь обостриться. При этом в перегрузке живого краба, который идет через этот пункт пропуска, задействованы портовые мощности на юге Приморского края.

Пример с «Краскино» очень показателен, если говорить о том, какие условия создаются, чтобы российские суда работали через российские порты, прокомментировал информацию от дальневосточных коллег председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Положение дел с контролем и надзором, решениями властей в этой сфере говорит о том, что условия для обеспечения рыбной продукцией внутреннего рынка, для развития инфраструктуры отечественных портов пока не создаются - напротив, появляются новые административные барьеры.

Доказательством этому может служить ситуация с требованиями пограничных органов к рыбакам-прибрежникам на Северном бассейне не осуществлять первичную обработку уловов на борту судна, отметил руководитель ассоциации. «Это приведет к тому, что, несмотря на 20% добавку к прибрежной квоте, рыбаки перейдут в промышленное рыболовство и будут сдавать свои уловы на береговые фабрики Норвегии: в норвежских кронах улов стоит как раз на 20% дороже, чем дома. На этих судах нет возможности для заморозки, поэтому иного выбора у рыбаков нет», – считает Валентин Балашов.

В этот же ряд можно поставить подход таможни к перевесам в несколько ящиков рыбной продукции в трюме судна, устаревшее требование по содержанию мышьяка в морепродуктах, из-за чего предприятия привлекают к административной ответственности. Проблеме с мышьяком много лет, но она до сих пор не решена. И таких примеров можно привести еще немало, считает Валентин Балашов. «Пока, чтобы ни говорили высокие должностные лица, на практике все идет против внутреннего рынка и инфраструктуры российских портов», – заявил он.

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