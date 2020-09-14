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Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

Инвестквоты для Парамушира

Завод на Парамушире, построенный компанией «Алаид», будет выпускать свежемороженые филе, печень, икру трески, разделанных камбалу, палтуса, навагу, макруруса, а также рыбный жир и рыбную муку из отходов. Кроме того, предприятие обеспечило новые рабочие места.

У «Алаида» в Северо-Курильске есть свой добывающий флот и еще один береговой завод. По условиям программы после приемки нового предприятия государственной комиссией компании должны предоставить лимиты вылова белорыбицы.

Новые цеха выросли по соседству с уже действующим рыбоперерабатывающим заводом «Алаида» – на берегу Второго Курильского пролива, недалеко от Северо-Курильска. В полукилометре от производства – бетонный ковш Северо-Курильского рыбного порта. В непосредственной близости от заводов ведутся проектно-изыскательские работы по строительству глубоководного причала за счет бюджетных средств.

Сбыт продукции предполагается ориентировать преимущественно на внутренний рынок – регионы Дальнего Востока. Однако в зависимости от конъюнктуры часть товара может экспортироваться.

Как рассказал корреспонденту Fishnews генеральный директор «Алаида» Максим Вилисов, мощность установленного оборудования позволяет перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки.

«Технологические линии работают на базе самого современного оборудования хорошо известной рыбопромышленникам компании BAADER, – подчеркнул он. – При проектировании и строительстве завода заложена возможность увеличения производственной мощности».

Для изготовления муки и жира построен отдельный цех. Здесь отходы будут перерабатывать на высокотехнологичной рыбомучной установке производства датской компании Oestergaard A/S. Мощность оборудования – до 60 тонн сырья в сутки, по готовой продукции – 14,7 тонны муки и 4,5 тонны жира. На начальном этапе завод будет выпускать муку кормовую (ГОСТ 2116-2000) и технический рыбный жир (ГОСТ 1304-76). При этом установленное оборудование позволяет довести качество продукции до любого уровня, востребованного у покупателей.

Для хранения готовой рыбопродукции будет задействован существующий склад-холодильник объемом 300 тонн.

Промысел рыбы для переработки будут вести принадлежащие «Алаиду» четыре среднетоннажных судна, а также маломерный флот. «Наше предприятие ведет планомерную работу по обновлению рыбодобывающего флота. В этой связи компания подала заявку на еще один проект в рамках программы инвестиционных квот – строительство на российской верфи среднетоннажного траулера для добычи донно-пищевых видов рыб, которые также планируется перерабатывать на новом заводе», – сообщил Максим Вилисов.

В качестве следующего шага «Алаид» планирует получить статус резидента ТОР «Курилы». «Несомненно, возможности и механизмы государственной поддержки резидентов ТОР «Курилы» являются существенными для нашего предприятия», – заметил учредитель «Алаида» Сергей Ким.

В результате реорганизации и повышения эффективности производственных процессов создано 9 новых рабочих мест. На двух береговых заводах компании будут заняты в общей сложности 127 человек.

Сергей Ким пообещал, что «Алаид» останется ответственным предприятием, активно участвующим в благотворительный и социальной жизни региона. Компания – член регионального фонда «Родные острова», работает и по программе «Доступная рыба». Кроме того, вместе с другими предприятиями «Алаид» участвует в ежегодной акции по бесплатной раздаче рыбы населению Северо-Курильска.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске
  • Технологические линии составлены на базе самого современного оборудования немецкой компании BAADER
  • Учредитель компании «Алаид» Сергей КИМ и генеральный директор Максим ВИЛИСОВ
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