15 сентября 2020 года

Добытчики палтуса дождались обновления правил

В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна внесли изменения по добыче палтусов: поправки учитывают особенности работы рыбаков, отмечают в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел».

Пока еще действующие правила для Дальнего Востока запрещают превышать определенную процентную долю по белокорому и черному палтусам от суммарной величины, установленной в разрешении на вылов. Однако такая формулировка не отвечает практике эффективного промысла: пользователи лишились возможности оперативно перераспределять квоту между судами.

Теперь привязку к разрешениям убрали, соблюдение соотношение будет оцениваться по итогам года. Такое требование позволит рыбакам эффективно вести промысел без угрозы штрафа, причем с бережным подходом к биоресурсам, заявили в ассоциации.

При этом в АЯП по-прежнему убеждены, что нужно вернуться к определению общего допустимого улова отдельно для черного и отдельно для белокорого палтуса. Также объединение считает важным расценивать объедание косатками улова как форс-мажор при оценке освоения квот. Проблема нахлебничества очень серьезна - это важно учитывать в законодательстве, чтобы предприятия не лишились права на промысел из-за того, что морской зверь объедает рыбу, рассказал Fishnews руководитель АЯП Вячеслав Бычков.

Свои предложения ассоциация передала в рабочую группу Дальневосточного научно-промыслового совета. В объединении рассчитывают, что вопрос будет рассмотрен на заседании ДВНПС в октябре.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews