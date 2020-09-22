22 сентября 2020 года

Правительство утвердило порядок возмещения убытков КМНС

Опубликовано постановление правительства, регламентирующее порядок возмещения убытков коренным малочисленным народам. Основанием для компенсаций станут особые соглашения между предприятиями и советами представителей КМНС.

Напомним, что в июле 2019 г. президент Владимир Путин подписал изменения в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ». Поправки устранили пробел в регулировании возмещения убытков коренным малочисленным народам в результате хозяйственной деятельности. В декабре прошлого года Федеральное агентство по делам национальностей выступило с проектом подзаконного акта, регламентирующего порядок компенсирования.

Теперь соответствующее постановление правительства - от 18 сентября 2020 г. № 1488 - подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь компании будут возмещать убытки на основании особого соглашения, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Такое соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При подготовке документа разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ. По согласованию сторон в соглашение могут быть включены положения о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Проект соглашения подлежит общественному обсуждению, по итогам которого составляется свод замечаний и предложений и направляется сторонам на рассмотрение. В течение пяти дней после заключения соглашения совет представителей малочисленных народов информирует об этом региональное правительство. Оно должно опубликовать документ на своем официальном сайте.

Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, отметили в пресс-службе. Порядок оформления соглашений не был отрегулирован.

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