23 сентября 2020 года

Камчатка окажет поддержку исследованиям лососей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил правительству региона при подготовке к следующей путине проработать вопрос о поддержке отраслевой науки. В частности, планируется выделить средства на обеспечение материальной базы исследований.

На Камчатке прошло совещание по итогам лососевой путины. Ключевой темой стало качество научного прогнозирования. Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона, из-за ошибочного прогноза на восточном побережье рыбаки поймали лишь 23% от запланированного и не смогли окупить затраты на подготовку к промыслу.

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская сообщила, что имеющиеся средства не позволяют расширять научные исследования.

«Мы уже понимаем, что в следующем году у нас будет сокращение финансирования. Поэтому уже сейчас хотели бы, чтобы ассоциации рыбопромышленных предприятий - заинтересованные пользователи, по возможности, помогали нам в проведении научных исследований, - отметила глава КамчатНИРО. - Конечно, большое количество предприятий уже оказывает поддержку: помогают в организации работы научных сотрудников».

Она подчеркнула, что самая затратная часть - выполнение авиаучетов. Однако именно эти работы дают наиболее точные данные по заполнению нерестилищ.

«Все рыбаки отмечают основную проблему - это ситуация с неоправданным прогнозом по подходам лосося на восточном побережье Камчатки. Предприятия рассчитывали на большую рыбалку, а в итоге столкнулись с очень незначительными подходами. Важно сконцентрироваться на задачах по подготовке предложений в программу научных работ на ближайший период, чтобы максимально приблизить данные прогноза к достоверным результатам подходов», - обратил внимание врио министра рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

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