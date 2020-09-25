25 сентября 2020 года

Глава Камчатки рассказал о перспективах доставки рыбы по Севморпути

Новой точкой роста для экономики Камчатского края должны стать ее логистические возможности, отметил губернатор Владимир Солодов на встрече избранных глав регионов с президентом.

Особую ставку власти Камчатского края делают на использование Северного морского пути, сообщает корреспондент Fishnews. «В соответствии с вашим поручением проработан вопрос о доставке рыбы с Камчатки в центральную часть России Северным морским путем. И прямо сейчас лихтеровоз «Севморпуть» подходит к Санкт-Петербургу, он везет 204 контейнера, 5,5 тыс тонн рыбы», - доложил Владимир Солодов главе государства.

Губернатор отметил, что в этом году сделан только один рейс, но уже в следующем планируется увеличить число таких экспедиций до четырех. «Организационные вопросы с Росатомом решаем все, главный из них – это обратная загрузка», - рассказал глава Камчатского края.

Он подчеркнул, что использование арктической трассы позволит удешевить доставку грузов не только на Камчатку, но и на Чукотку, в Магадан, на Сахалин - а это один из шагов к снижению цен на Дальнем Востоке.

Президент согласился с важностью увеличения числа перевозок рыбы по СМП. «На следующий год, разумеется, целесообразно увеличить количество судов, которые перевозили бы рыбу с Дальнего Востока в европейскую часть, – и рыбакам хорошо, и потребителям рыбной продукции в европейской части хорошо. Но не только по Северному морскому пути работать, нужно и с железной дорогой работать. Мы тоже недавно обсуждали этот вопрос с руководителем РЖД. По всем направлениям. Нужно рыбаков поддержать со сбытом продукции», - подчеркнул президент.

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