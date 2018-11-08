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Заместитель министра сельского хозяйства КНР ЮЙ Канчжэнь и заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК отведали минтай от «Русской рыбопромышленной компании» в Циндао. Фото пресс-службы Росрыболовства

РРПК открывает минтай для потребителей в разных странах

«Русская рыбопромышленная компания» развивает производство продукции для конечного потребителя. Эти тенденции отражает формат участия РРПК в международной рыбной выставке в Циндао.

На первый план выходит продвижение продукции не только на уровне b2b, где традиционно была представлена «Русская рыбопромышленная компания», но и на уровне b2с, рассказали Fishnews в РРПК. Увеличение глубины переработки и выпуск продукции высокой добавленной стоимости – важнейшая задача, подчеркнул генеральный директор компании Федор Кирсанов.

РРПК запустила собственный бренд для розничной торговли – Nordeco. Расширенная линейка этой торговой марки включает шесть продуктов. Это филе минтая в традиционной килограммовой упаковке, а также продукция в более мелкой расфасовке – по 900 г (9 порций) и 400 г (4 порции). Рыбный фарш высшей категории также выпускается в двух вариантах – брикетами по 1 кг и в коробках по 450 г. На российском заводе Espersen Group производятся рыбные палочки.

На конечного потребителя будут ориентированы и товары под объединенным брендом Agama – Nordeco. Продукция будет выпускаться на мощностях компании «Агама» из сырья РРПК.

В «Русской рыбопромышленной компании» особо подчеркивают, что в производстве будет использоваться сырье однократной заморозки. Это позволяет сохранить полезные свойства рыбы и ее вкус.

Новым акцентам в политике РРПК отвечает участие компании в выставках. «Если в Брюсселе мы работали в классической категории b2b, то, начиная с выставки в Санкт-Петербурге, ориентируемся в том числе и на конечного потребителя. Организуем кулинарные шоу, чтобы рассказать, как правильно и вкусно приготовить минтай», - отметил директор РРПК по корпоративным коммуникациям Дмитрий Кравченко.

На крупнейшей в Азии рыбной выставке China Fisheries and Seafood Expo РРПК также организовала дегустацию блюд из минтая. Китайский рынок имеет особое значение в силу его близости и емкости, отмечают в компании. В экспортных поставках российский холдинг развивает выпуск продукции высокой степени переработки – филе, фарша и в будущем - сурими. Ввод в эксплуатацию новых супертраулеров и береговых заводов открывает масштабные перспективы.

Минтай, приготовленный по специальному рецепту, на стенде РРПК попробовали заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь и заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Блюдо пришлось по вкусу высоким гостям.

При этом РРПК намерена развивать и поставки на внутренний рынок. Ранее в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» Федор Кирсанов подчеркнул, что внутренний рынок – один из приоритетных для компании. «Здесь свои сложности, так как до сих пор сильны стереотипы относительно минтая, но мы их разрушим и расскажем потребителю обо всех достоинствах этой рыбы, о разных способах приготовления – и на сковородке, и в кастрюле», - заявил генеральный директор РРПК.

Компания запустила специальный сайт бренда Nordeco, где собраны рецепты блюд из минтая, интересная и полезная информация об этой рыбе.

Выставка China Fisheries and Seafood Expo-2018 проходит в Циндао с 7 по 9 ноября. Организатор российского национального стенда – Expo Solutions Group. Генеральный партнер – Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: КНРвыставкаминтайросрыболовство
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