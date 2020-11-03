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Лицензирование поставок живой рыбы и морепродуктов нужно отменить, считают в отраслевых объединениях

Лицензия для краба: есть ли смысл?

Для экспорта живых морепродуктов сейчас требуется лицензия, а перед ее получением – заключение на вывоз от Росприроднадзора. Любые изменения в бюрократическом процессе сразу же выливаются в волнения для поставщиков.

Вопрос обострился после выхода в июне административного регламента Росприроднадзора. Казалось бы, он должен упорядочить процесс, для живых ракообразных и моллюсков даже установлены особые сроки предоставления госуслуги – не больше 10 дней с даты регистрации заявления. Однако эксперты сразу же обратили внимание на деталь, которая ставит под угрозу поставки в принципе.

По новому регламенту заявители должны предоставлять копии документов, подтверждающих фактический вылов. Получается, что лицензию нужно получать на каждую судовую партию, даже в рамках одного контракта.

В отраслевом сообществе подчеркнули, что специально установленного документа, подтверждающего фактическую добычу, нет. Справку могут выдать Росрыболовство, Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), Пограничная служба. Но нормативно такой документ не закреплен, четких критериев к нему не определено. В правовом поле нет ответа, какая структура должна его выдавать и в какие сроки.

Росрыболовство, как отраслевой регулятор, пообещало, что поможет разобраться с данными о фактическом вылове. Однако, подсчитали в Ассоциации добытчиков краба, при массовом обращении за лицензией сроки оформления составят около 15 дней, максимум - 27 рабочих дней. Промежуток с момента вылова до прихода судна в порт для таможенного оформления (когда как раз и требуется лицензия) занимает до 2 до 10 дней, в зависимости от удаленности промыслового района. То есть все остальное время флоту придется ждать документов. На основе данных прошлого года ассоциация подсчитала, что такой простой обойдется в сумму до 2 млрд рублей.

С проблемой столкнулись не только предприятия, занимающиеся промыслом краба. Требование предоставлять документ о фактическом вылове на живой товар – это парадокс, поделился мнением представитель одной из компаний, поставляющих моллюсков.

Сейчас важно разобраться с выдачей заключений на вывоз. Однако и лицензирование нужно отменять, хотя это, в силу наднационального уровня принятия решений, потребует больше времени.

Руководители отраслевых ассоциаций указывают на нестыковку: почему мороженая продукция, добытая теми же судами в тех же районах промысла, вывозится без лицензии, а на живые морепродукты такой документ нужен? Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока уже предлагала проект изменений в решение коллеги ЕЭК.

Непонятно, какую задачу сегодня выполняет лицензия, ведь промысел осуществляется в рамках научно обоснованного общего допустимого улова, предприятия должны соблюдать условия, предусмотренные в разрешениях на добычу. Фактический вылов контролируется. Для борьбы с незаконным промыслом страны Азиатско-Тихоокеанского региона также используют механизм сертификатов, подтверждающих легальность улова.

Обо всех этих процедурах говорится в протоколе октябрьского совещания у Виктории Абрамченко, на котором обсуждалась оптимизация оформления. Там же отмечена позиция Росприроднадзора: ведомство не возражает против исключения некоторых видов водных биоресурсов из процедуры выдачи заключений на вывоз.

Вице-премьер поручила рассмотреть вопрос о целесообразности лицензирования на правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Из регламента должно быть исключено требование предоставлять документ, подтверждающий фактический вылов. Также полномочия по согласованию заявлений на вывоз в отношении рыбы и морепродуктов планируется передать от Росприроднадзора к Росрыболовству. Виктория Абрамченко поставила задачу ведомствам подготовить и внести в правительство проект такого акта.

«Надеемся, что передача функций позволит ускорить процедуру согласования», – отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

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НазадМетки: дальний востоккрабправительственная комиссияправительстворосрыболовство
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