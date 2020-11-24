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Учебный парусник «Седов» 27 ноября собирается ошвартоваться в Калининграде, завершив долгую экспедицию. Фото пресс-службы Росрыболовства

«Седов» завершает экспедицию «Паруса мира»

Учебный парусник «Седов» 27 ноября собирается ошвартоваться в Калининграде. Барк возвращается в родной порт после уникальной почти годовой экспедиции.

Судно побывало во всех пяти океанах, в том числе Южном и Северном Ледовитом, в самых полярных для парусника широтах. Успешно завершив переход по Северному морскому пути из восточного полушария в западное, барк после годичного плавания возвращается в родной порт и закрывает крупнейшую за всю историю парусного флота Росрыболовства экспедицию «Паруса мира». Напомним, в ней также участвовали «Крузенштерн» и «Паллада».

Суммарно три судна прошли более 85 560 морских миль, из них 16 000 миль – только под парусами. Все три барка впервые встретились в Южной Атлантике для совместного маневрирования и мемориальной регаты в честь 200-летия открытия Антарктиды, а после гонки продолжили свои маршруты: «Паллада» совершила полную кругосветку, а «Крузенштерн» – трансатлантический переход. Учебную практику прошли более 700 курсантов. На борту парусников побывали свыше 28 000 российских и иностранных гостей.

Церемония встречи «Седова» состоится на 18-м причале Калининградского морского рыбного порта в 12:30 по местному времени. Ожидается, что в тожественном мероприятии примет участие заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Седова» встретят губернатор Антон Алиханов, капитаны всех трех парусников, а также курсанты, которые побывали в кругосветной экспедиции, в том числе ребята с Дальнего Востока, из Мурманска и Керчи.

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НазадМетки: дальний востоккалининградмурманскросрыболовство
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