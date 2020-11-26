26 ноября 2020 года

В Сахалинской думе предложили, как защитить рыбоохрану

Нужно рассмотреть возможность выделить инспекторов рыбоохраны в отдельную категорию, чтобы им не грозили сокращения при реформировании чиновничьего аппарата, предложил на заседании Сахалинской облдумы депутат, президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

Сахалинская областная дума обсудила реализацию рекомендаций парламентских слушаний по вопросам рыбной отрасли, проводившихся в ноябре 2019 г. Тогда была поднята проблема кадрового укрепления рыбоохраны.

Сейчас правительство решило провести реформирования госаппарата. Штат территориальных органов федеральных ведомств должен быть сокращен на 10%. Это предусмотрено постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает корреспондент Fishnews.

Под реформу попадает и Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства, обратил внимание депутат, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Государственная гражданская служба – это общая система, и можно было бы подумать о том, чтобы рыбинспекторы получили особый статус, предложил парламентарий.

«Не может одинаково получать должностное лицо, которое сидит сегодня в кабинете, бумажки пишет, и человек, который находится на реке, на водоеме», – сказал Максим Козлов.

Сотрудники рыбоохраны работают в сложных условиях, борются с браконьерами с риском для здоровья и жизни, однако оплата их труда весьма скромная, отметил руководитель АРСО.

Он также напомнил об идее поощрять инспекторов из тех средств, которые поступают в бюджет за счет штрафов.

В Федеральном агентстве по рыболовству ранее пообещали, что предложения по изменению штатной численности проанализируют исходя из необходимости сохранения сотрудников, особенно на тяжелых участках рыбоохраны.

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