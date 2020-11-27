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Проблемы прибрежного рыболовства Северного бассейна обсудили на онлайн-конференции Fishnews

«Прибрежка» остается в штормовых условиях

Ситуация с прибрежным рыболовством на Северном бассейне по-прежнему напряженная. В отраслевом сообществе рады, что все-таки предложены изменения законодательства, однако текст поправок вызывает серьезные вопросы.

В этом году пограничники вдруг заявили, что действующее законодательство не предусматривает производства продукции на судах при осуществлении прибрежного рыболовства. Прибрежный промысел на Северном бассейне оказался под угрозой остановки. В результате потребовалось срочно направить в Госдуму законопроект, который, как заявляют его авторы, должен снять вопросы к обработке рыбы на борту.

Конечно, эта инициатива очень важна и предприятия ждали ее внесения, чтобы сдвинуться в решении проблемы с мертвой точки. Однако в законопроекте закладывается основа для целого ряда новых вопросов. Об этом представители рыбной промышленности Северного бассейна заявили на онлайн-конференции Fishnews.

Согласно законопроекту, до 1 июля 2022 г. можно осуществлять потрошение, обескровливание и обезглавливание рыбы. Причем рыбные головы должны доставляться на берег.

После 1 июля 2022 г. рыбу надлежит привозить с головой. Таким образом, предприятия получают некий переходный период.

Но тут встает вопрос, что делать с головами? Озвучивается, что их смогут принять некие фабрики, но таких мощностей в требуемом объеме нет, отметил генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

По мнению представителя группы «Норебо» Сергея Сенникова, необходимость доставлять на берег рыбу с головой ухудшит экономические показатели работы прибрежного флота. В целом экономический эффект от реализации предложенной нормы по доставке отходов не просчитывался, полагает он.

Опасаются эксперты и того, что после внесения изменения пограничные органы будут предъявлять рыбакам претензии уже из-за превышения выхода голов. Такой прецедент уже был с печенью трески.

Сергей Сенников отметил, что становится непонятным статус рыбы после совершения операций, которые в законопроекте признаются допустимой обработкой. В статьях о прибрежном рыболовстве появляется понятие «обработка уловов водных биоресурсов» и в то же время остается «производство рыбной и иной продукции из водных биоресурсов». Что же становится результатом обработки - обработанный улов или все же уже не улов, но еще не продукция? Такая неурегулированность может в дальнейшем стать причиной для претензий со стороны контролирующих органов.

Потрошеную рыбу без головы суда доставляют еще с тех пор, как появился прибрежный вид рыболовства, и раньше никто не говорил, что это недопустимо, подчеркнул представитель Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана Михаил Готовчиц. Положение о доставке рыбы с головой нужно убрать из законопроекта, уверены в ассоциации. Объединение обратилось по этому поводу к вице-премьер, главе профильной правкомиссии Виктории Абрамченко. В противном случае с 1 июля 2022 г. «прибрежное рыболовство на Мурмане закончится», уверен Михаил Готовчиц.

20% прибавка по квотам для прибрежного промысла сработала - поставки «охлажденки» на берег выросли в разы, однако с требованием привозить только ПСГ с июля 2022 г. перерабатывающим предприятиям будет необходимо перестроить свое производство, полагает Сергей Сенников.

Михаил Готовчиц отметил, что объединение просило повторно провести заявительную кампанию по определению вида рыболовства, так как с внесением в закон предложенных поправок изменяются и условия для «прибрежки».

Представители промышленности обратили внимание на важнейший момент: до сих нет гарантий, что до того как будут внесены изменения в закон, «прибрежников» не будут привлекать к ответственности. Составляются акты осмотра с замечаниями о признаках нарушения, и у пограничного органа есть целый год, чтобы возбудить административное производство. Для этого даже не обязательно составлять акт - достаточно просто собрать информацию о выгрузках, рассказал Сергей Сенников.

«Я понимаю, как сейчас тяжело «прибрежникам» выходить в море, притом что ты по большому счету сидишь на горячих углях», - эмоционально высказался Константин Древетняк.

Звучат аргументы, что более 90% рыбы, которая поставляется по прибрежной квоте, уходит за рубеж. Однако откуда взялись такие расчеты, не ясно, прокомментировали участники конференции. Кроме того, сырье в любом случае перерабатывается на российском берегу - со всеми плюсами для отечественной экономики. В целом одной из идей «прибрежки» как раз и было обеспечение береговых производств сырцом.

К тому же, рыба идет и на внутренний рынок. С берегового производства «Норебо» в Россию поставляется больше половины продукции, заявил Сергей Сенников.

В целом непонятно, зачем нужно было устраивать такую встряску для предприятий. Изменения по «прибрежке» в федеральный закон о рыболовстве были внесены в 2016 г. и вступили в силу с 2019 г. И остается вопрос: если контролирующие органы видят в регулировании пробел, что мешало им раньше выйти с инициативой о внесении поправок?

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  • Проблемы прибрежного рыболовства Северного бассейна обсудили на онлайн-конференции Fishnews
  • Проблемы прибрежного рыболовства Северного бассейна обсудили на онлайн-конференции Fishnews
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