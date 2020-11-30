30 ноября 2020 года

Общественный совет обратится к теме участков

Общественный совет при Росрыболовстве на заседании 11 декабря обсудит работу по формированию и согласованию региональных перечней рыболовных участков. От решения возникающих вопросов зависит стабильная деятельность предприятий.

Заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству планируется провести 11 декабря. Как сообщает корреспондент Fishnews, совещательно-консультативный орган подведет итоги работы за 2020 г.

Также совет обсудит работу по формированию и согласованию региональных перечней рыболовных участков (РЛУ). Напомним, что по закону о рыболовстве такие списки утверждаются властями регионов по согласованию с Росрыболовством.

В 2018 г. вышло новое постановление об образовании РЛУ и новый приказ о согласовании списков. При этом за предыдущие годы законодательство об участках неоднократно менялось, в регионах сложилась своя специфика их формирования. Изменения законодательства не должны ударить по интересам добросовестных пользователей, заключивших договоры с государством, подчеркивал Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Отраслевые объединения в начале ноября предложили вынести вопрос с составлением перечней на заседание общественного совета.

26 ноября совещание по этой теме проводил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

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