06 ноября 2020 года

Общественный совет проследит за решением проблемы с участками

Общественный совет при Росрыболовстве решил на следующем заседании обсудить формирование региональных перечней рыболовных участков. В отраслевых ассоциациях считают важным не применять к уже закрепленным РЛУ требования обновленного законодательства.

По закону списки рыболовных участков должны утверждаться в регионах по согласованию с федеральными властями. Однако правовая база по акваториям для промысла в предыдущие годы неоднократно менялась, кроме того, в разных регионах своя специфика формирования участков.

Проблема высветилась после появления законопроекта о распространении в отрасли электронных торгов. В этом документе наличие участка в перечне увязывалось с тем, будет он распределяться через конкурс или через аукцион.

Вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews. О проблеме активно заявляют Ассоциация добытчиков лососей Камчатки, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Координационный совет поддержал позицию о том, что требования нового порядка определения границ участков, утвержденного постановлением правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681, должны применяться только к вновь формируемым РЛУ. В противном случае множество предприятий может лишиться доступа к промыслу, несмотря на предыдущий опыт работы и вложения в береговую инфраструктуру и производства.

Рыбохозяйственные ассоциации Дальнего Востока добиваются решения вопроса и попросили вынести его на заседание Общественного совета при Росрыболовстве, сообщил член ОС Эдуард Климов.

Председатель общественного совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев поддержал предложение обсудить тему участков на следующем заседании, после тщательного анализа и подготовки. Речь идет о многих регионах, отметил он. Планируется обратиться за разъяснениями в Росрыболовство.

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