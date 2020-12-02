02 декабря 2020 года

Внутренние водоемы требуют внимания

В Общественной палате РФ прошли общественные слушания по проблемам использования рыбных ресурсов внутренних водоемов – в виде как промышленного рыболовства, так и любительской рыбалки.

Комиссия Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий 1 декабряпровела слушания, посвященные проблемам рыбного хозяйства. Ключевыми темами стали вопросы развития промышленного рыболовства во внутренних водоемах и любительской рыбалки. В заседании участвовали представители федеральных и региональных органов власти в сфере рыболовства, руководители предприятий и общественных объединений.

Одним из инициаторов встречи выступил Общественный совет при Росрыболовстве. Его председатель Герман Зверев указал, что промысел в реках, озерах и других пресноводных водоемах долгое время оставался за рамками отраслевых дискуссий и длительное время не получал серьезного экспертного обсуждения.

Несмотря на огромный водный фонд страны, объемы вылова в пресноводных водоемах последние годы серьезно уступают не только морскому рыболовству, но и аквакультуре. Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе лидеров здесь Западная Сибирь, Волжско-Каспийский бассейн и Азово-Черноморский (преимущественно Ростовская область), но основную часть этих уловов составляют частиковые виды рыб – не слишком ценные, зато массовые.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказал, что в конце августа на Рыбинском водохранилище прошло выездное совещание ведомства, посвященное в том числе промышленному и любительскому рыболовству в бассейне Верхней Волги. Однако многие вопросы, прозвучавшие тогда, остались нерешенными и вновь поднимались участниками слушаний.

С точки зрения регулятора, для промысла во внутренних водоемах характерны большие сложности с организацией учета и сбора статистики, низкое освоение рекомендованных объемов, недостаточный охват акваторий научными исследованиями, острая нехватка рыбинспекторов и, как следствие, масштабное браконьерство. Многие водоемы, особенно в европейской части страны, подвергаются чрезмерной антропогенной нагрузке. В то же время часть водных объектов, где можно было бы вести промысел, не используется из-за удаленности или отсутствия инфраструктуры.

Представители регионов и предприятия отмечали слишком сильный перекос нормативной базы, включая правила рыболовства, в пользу океанического рыболовства, без учета специфики отдельных регионов, традиций и видов промысла. Игнорирование региональных особенностей называлось одной из главных причин, почему централизованное регулирование вызывает столько нареканий.

Даже в соседних регионах правоприменительная практика в сфере использования водных биоресурсов может различаться кардинально. Как различается и отношение к рыболовным участкам, классификации видов на ценные и нет, возможности для граждан рыбачить сетями, конкуренции со стороны КМНС, приоритетам развития территорий – в сторону туризма и любительской рыбалки или же промрыболовства.

В целом участники слушаний высказались за необходимость большей самостоятельности регионов в вопросах управления рыболовством, без постоянных согласований и оглядки на федеральный центр. Вместе с тем директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац напомнил, что водные биоресурсы – это ограниченный ресурс, которого в любом случае не хватит на всех желающих, поэтому необходимо стремиться к балансу интересов.

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