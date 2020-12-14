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Формирование региональных перечней рыболовных участков (РЛУ) обсудил Общественный совет при Росрыболовстве

Росрыболовство подготовит изменения по рыболовным участкам

Росрыболовство сообщило о мерах, призванных устранить риски для предприятий при формировании региональных перечней рыболовных участков. Ведомство готовит изменения в правила определения границ акваторий для промысла.

Формирование региональных перечней рыболовных участков (РЛУ) обсудил Общественный совет при Росрыболовстве. Вынести эту тему на рассмотрение предложили рыбохозяйственные ассоциации Дальнего Востока: правовая база по акваториям для промысла за минувшие годы неоднократно менялась, к тому же на территориях была своя специфика создания участков, так что при подготовке перечней возникли вопросы. Согласно законодательству, списки должны согласовываться с Росрыболовством.

Ведомство уже выработало шаги, позволяющие системно и последовательно выстроить работу по формированию перечней, заявил на заседании общественного совета начальник управления организации рыболовства Андрей Космин.

Одна из проблемных тем - участки в Сахалинской области, сообщает корреспондент Fishnews Правила определения границ рыболовных участков, утвержденные в 2018 г., не допускают наложения границ одного РЛУ на границы другого. Встала проблема, как в этом случае быть с уже закрепленными участками в Сахалинской области.

По поручению главы Росрыболовства Ильи Шестакова ведомство готовит в постановление правительства изменения, снимающие большую группу вопросов. В частности, предполагается предусмотреть возможность общей границы для соседних рыболовных участков. Это позволит снять напряжение в островном регионе, обратил внимание Андрей Космин.

Такие планы - позитивный сигнал, прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В то же время, отметил он, в регионе сотни участков и при формировании перечня еще можно столкнуться с другими тонкостями. В связи с этим руководитель АРСО предложил создать рабочую группу с участием регионов и общественных организаций - на такой площадке можно было бы оперативно решать возникающие вопросы.

При необходимости такую группу, конечно, можно организовать, согласился замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Но в целом для формирования перечней довольно большой запас времени, так что, возможно, вопросы удастся снимать и в рабочем порядке, добавил он.

Перечни рыболовных участков, согласно приказу Минсельхоза, должны включать географические карты (выкопировки из географической карты) водных объектов с нанесенными границами участков на бумажном и электронном носителях. В регионах - на Сахалине, в Камчатском крае - возникают вопросы по оцифровке, сообщил Андрей Космин. В ведомстве планируют, что перечни будут пополняться по мере решения этих вопросов. Также до сведения регионов будут доведены рекомендации по оцифровке: субъектам РФ предложено придерживаться единой системы координат.

«У нас системы координат при оцифровке участков могут быть разными. Соответственно, чтобы был один субъект - одна система координат», - объяснил общий подход руководитель управления.

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Fishnews

  • Формирование региональных перечней рыболовных участков (РЛУ) обсудил Общественный совет при Росрыболовстве
  • Начальник управления организации рыболовства ФАР Андрей КОСМИН
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
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