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В ходе почти годового рейса учебный парусник «Седов» посетил и Владивосток

«Седов» зовут обратно в Мурманск

Учебный парусник «Седов» может вернуться в Мурманск, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Правда, для этого потребуется решить вопрос с финансированием содержания судна и согласовать его передачу с Росрыболовством.

Перспективы возвращения в Мурманск учебного парусника Росрыболовства «Седов», завершившего в ноябре трансарктический переход по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград, обсуждались на заседании наблюдательного совета Мурманского государственного технического университета (МГТУ). Парусник, на котором ранее проходили практику курсанты МГТУ, после перехода университета в ведение Минобрнауки с 2017 г. базируется в Калининграде.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, избранный председателем наблюдательного совета МГТУ, выразил мнение, что шансы на возвращение судна в Мурманск есть.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Мурманской области, поскольку сейчас «Седов» принадлежит Росрыболовству, возможная передача парусника на баланс учредителя МГТУ – Минобрнауки – требует тщательного расчета затрат на содержание учебного судна.

Тем не менее мурманский губернатор Андрей Чибис отметил, что в случае положительного решения вопроса с «Седовым» область постарается изыскать внебюджетные источники финансирования содержания парусника.

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