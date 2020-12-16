16 декабря 2020 года

Сергей Несветов: Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) стал первым участником программы инвестквот, построившим судно длиной более 80 м. Об опыте взаимодействия с российскими верфями рассказал исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

В сентябре АТФ (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум) подписал акт о приемке головного судна из четырех, заказанных на Выборгском судостроительном заводе. 86-метровый траулер-процессор «Баренцево море» стал первым по-настоящему большим рыболовным судном, построенным в России. Спустя несколько дней комиссия по отбору инвестиционных проектов подтвердила выполнение компанией всех обязательств и право на предоставление ей с 2021 г. закрепленных инвестквот.

Строительство траулера, начатое в конце мая 2017 г., в итоге растянулось на три с лишним года.На финальном этапе сложностей не возникло. «Минпромторг прекрасно понимал степень продвижения проекта и уровень его готовности. Заключение рабочей группы и решение комиссии просто формализовало уже свершившийся факт», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Зато в ходе реализации инвестпроекта рыбакам пришлось столкнуться со спецификой отечественного судостроительного комплекса. «Ожидаемым было отсутствие компетенций в строительстве крупнотоннажных рыболовных судов. И оно подтвердилось. Ожидаемыми были и более долгие сроки, по сравнению с обозначенными в контрактах, как, собственно, и произошло», – прокомментировал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

«Но мы никак не ожидали, что в какой-то момент у завода полностью закончатся деньги и нам придется принимать участие в его финансировании. Не просто оплачивать строительство судов, а финансировать жизнедеятельность завода. Вот это было крайне неожиданным и неприятным, – подчеркнул Сергей Несветов. – Поэтому в целом я могу охарактеризовать строительство судна в России следующим образом: трудно, долго, дорого. Но возможно».

По остальным трем судам АТФ, строительство которых продолжается, точных сроков сдачи пока назвать никто не может. «Мы надеемся получить второе судно в 2021 году, третье и четвертое – в 2022 году. Но эти сроки могут измениться, как изменялись все предыдущие», – отметил представитель СЗРК.

Рыбаки надеялись, что траулер будет сдан еще в июне – к празднованию столетия АТФ. «Мы даже планировали привести его в Архангельск, чтобы продемонстрировать, что в год столетия флот молодеет. К сожалению, не сложилось, судостроители не успели, да и праздничные мероприятия пришлось отложить из-за пандемии. Тем не менее мы все-таки приняли траулер в текущем юбилейном году, что символично», – считает Сергей Несветов.

По его словам, до конца текущего года «Баренцево море» остается в Выборге, а уже в январе судно, скорее всего, выйдет на промысловые испытания.

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