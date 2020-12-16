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Добыча лосося у берегов Сахалина

Сахалинская область отстаивает права своих рыбаков

Агентство по рыболовству Сахалинской области держит на контроле проблемные для предприятий региона вопросы, подчеркнул руководитель ведомства Иван Радченко.

Ряд вопросов, поднятых на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, имеет большое значение для Сахалинской области. В частности, это требование федеральных контролирующих органов о прохождении государственной экологической экспертизы для добычи на рыболовных участках видов, на которые не устанавливается общий допустимый улов.

«Я полагаю, что наши контролирующие органы не совсем правильно трактуют законодательные нормы, – рассказал Fishnews руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко. – У рыбаков, которые занимаются промыслом неквотируемых видов, нет документов, которые должны проходить ГЭЭ, добыча ведется на основании выписанных разрешений».

Другой актуальный для региона вопрос – внезапно возникший барьер для промысла морского ежа из-за перевода этого беспозвоночного из «прибрежки» в промышленное рыболовство. Пограничники стали требовать разрешения на вылов у лодок, с которых ныряют водолазы.

Региональное агентство предложило Росрыболовству внести изменения в нормативные документы – чтобы можно было выписывать предприятиям разрешения на добычу ежа для вспомогательного флота.

Иван Радченко напомнил и про другую проблему – с оформлением экспорта ежа в живом виде. Агентство считает выдачу заключения на вывоз абсолютно избыточной нормой.

На заседании общественного совета обсудили и сложности с формированием региональных перечней рыболовных участков. Представители Росрыболовства рассказали, что готовятся изменения в правила определения границ РЛУ. Предполагается, что возможность общей границы для соседних участков позволит избежать проблем в Сахалинской области.

Иван Радченко отметил, что подготовленный в регионе перечень был согласован территориальным управлением Росрыболовства, но получил отказ в самом федеральном агентстве. Причиной стало то, что практически все морские рыболовные участки Сахалинской области имеют смежные границы.

«В соответствии с порядком определения границ в настоящее время такое не допускается. 26 ноября на совещании с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым мы озвучили эту проблему: необходимо внести изменения в порядок определения границ рыболовных участков, иначе просто не сможем утвердить перечень. Нас услышали, подписан протокол, дано поручение: до марта подготовить соответствующие поправки», – сообщил руководитель агентства.

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