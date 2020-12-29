29 декабря 2020 года

Объявлена дата «лососевой» конференции

Международная научная конференция по тихоокеанским лососям пройдет 19 февраля. Планируется, что в мероприятии примут участие специалисты из России, США, Канады, Японии и Кореи, а также представители рыбной промышленности.

Конференция «Динамика численности, состояние запасов и искусственное воспроизводство тихоокеанских лососей в Северной Пацифике» состоится на базе Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО). Часть мероприятия предполагается провести в онлайн-формате.

В Росрыболовстве обратили внимание, что особенностью «красной» путины 2020 г. стала слабая оправдываемость прогнозов ученых. «Синхронное снижение объемов добычи на Дальнем Востоке России, в Японии и на Североамериканском побережье требует обсуждения причин значительных колебаний численности тихоокеанских лососей на высоком экспертном уровне», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Конференцию организуют Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков. Модератором конференции выступит директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, к участию приглашены известные международные эксперты и ученые из России, Канады, Соединенных Штатов, Японии, Республики Корея.

По данным ведомства, желание принять участие в мероприятии уже высказали около 100 рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций из Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Сахалинской, Магаданской областей.

По итогам конференции запланирована публикация сборника статей на русском и английском языках.

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