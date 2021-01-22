22 января 2021 года

Камчатка предложила меры по охране тюленей

Росрыболовство поддержало предложения Камчатского края по усилению охраны морских млекопитающих, отметили в правительстве региона. Инициатива предусматривает наделение субъектов РФ полномочиями по охране этих животных.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился в Минсельхоз РФ с предложением об оптимизации федерального законодательства - в части усиления мер охраны морских млекопитающих. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

«При анализе последствий резонансного экологического происшествия в Авачинском заливе, свидетелями которого мы стали осенью 2020 года, был сделан вывод, что на федеральном уровне имеется пробел правового регулирования в отношении охраны морских млекопитающих. В рамках так называемой «регуляторной гильотины» некоторые нормы, направленные на охрану морских млекопитающих, были признаны утратившими силу — они действовали еще в советское время. Поэтому мы обратились в адрес министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с конкретными предложениями по нормативному усилению этой работы», — отметил Алексей Кумарьков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, предложения Камчатки заключаются в четкой формулировке понятий, касающихся морских млекопитающих. Например, в необходимости нормативно-правового закрепления понятия «лежбище». Кроме того, краевое министерство природных ресурсов и экологии считает целесообразным наделить субъекты РФ полномочиями по охране морских млекопитающих.

«На Камчатке это прежде всего касается сивучей. Несмотря на то, что эти морские млекопитающие являются «краснокнижными» и их охраной занимаются федеральные органы, будет правильным, чтобы субъектам РФ дали дополнительные нормативно закрепленные права по охране этих животных. После наделения Камчатского края такими полномочиями мы сможем, здесь, на месте, зная свою ситуацию, более глубоко, детально и четко обеспечивать данные мероприятия», – добавил Алексей Кумарьков.

В правительстве Камчатки заявили, что предложения региона учтут при подготовке изменений в правила рыболовства, а также при образовании рыбохозяйственных заповедных зон.

Ожидается, что вопросы охраны морских млекопитающих, которые Камчатский край поднял перед федеральным центром, также рассмотрят на площадке Всероссийского НИИ океанографии и рыбного хозяйства (ВНИРО).

Напомним, в июне прошлого года приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 г. № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих» прекратил свое действие в рамках механизма «регуляторной гильотины». Рыбопромышленники приветствовали это изменение. Руководители отраслевых ассоциаций обратили внимание, что отмена приказа избавила промысловиков от штрафов за попадания в запретные зоны, от необходимости подачи уведомлений о заходе в такие акватории и дала возможность свободно пользоваться Первым и Вторым Курильскими проливами, экономя время и топливо.

Однако беспокойство высказали экологи. WWF России попросил Минприроды оказать содействие в скорейшем установлении новых норм по охране местообитаний морских млекопитающих.

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