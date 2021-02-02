02 февраля 2021 года

Отраслевые ассоциации обменялись информацией об экспорте в пандемию

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций обсудил меры по обеспечению поставок продукции в условиях ограничений, которые вводятся из-за пандемии.

Меры по борьбе с COVID-19 полностью меняют привычные логистические схемы по всему миру . Перестраивается под новые условия и российская рыбная промышленность.

По предприятиям разослано письмо Росрыболовства о рекомендациях компетентных служб КНР по контролю и профилактике COVID-19, сообщил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Изменение логистики потребовало менять систему оформления продукция . Отраслевое сообщество взаимодействуют по этому вопросу с Росрыболовством, Россельхознадзором, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Напомним, что Федеральное агентство по рыболовству регулярно проводит заседания штаба по предупреждению распространения COVID-19.

Руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online определили перечень вопросов, которые важно поднять перед госорганами для обеспечения экспорта. В частности, предприятия спрашивают, каким образом будет учитываться другими странами вакцинация в России.

Отраслевые объединения подчеркнули важность оперативного информирования о ситуации и мерах, которые вводят за рубежом.

В онлайн-конференции участвовали президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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