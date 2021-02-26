26 февраля 2021 года

Выставка и форум в Санкт-Петербурге – в планах Росрыболовства

Росрыболовство рассчитывает на проведение в этом году Международного рыбопромышленного форума и выставки Seafood Expo Russia. Большой интерес к мероприятиям в Санкт-Петербурге проявляют иностранные компании.

«У нас в планах, что выставка и форум состоятся», – заявил на пресс-конференции 25 февраля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, четвертый Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пока запланированы на 6-8 июля, но, как и год назад, все зависит от развития ситуации с коронавирусом.

«У нас большое количество иностранных компаний, которые хотят участвовать, заинтересованы и подтверждают на данный момент участие в этой выставке. Дальше будем смотреть, как вся эта ситуация развернется, – прокомментировал глава Росрыболовства. – Хотелось бы, чтобы выставка в этом году состоялась, потому что живое общение и обсуждение всех вопросов, связанных с дальнейшим развитием рыбного хозяйства в новых условиях, безусловно, интересно».

В успехе Seafood Expo Russia 2021 не сомневается гендиректор компании-оператора выставки Expo Solutions Group (ESG) Иван Фетисов. Он отметил, что для иностранных компаний, у которых нет дистрибьюторов в России, был разработан вариант комбинированного участия, который в значительной степени страхует их от закрытия границ.

«За два месяца до выставки мы предоставляем им человека (студента-отличника из профильного вуза с хорошим английским), который пройдет обучение по продуктам компании. Непосредственно на стенде мы устанавливаем оборудование для видеосвязи, чтобы при необходимости моментально организовать более глубокую консультацию с участием специалистов компании. В результате стенд компании на выставке работает независимо от того, открыты границы или нет. Мы уже опробовали этот подход с норвежскими коллегами – они остались в полном восторге от такого формата работы», – рассказал Fishnews Иван Фетисов.

По его словам, большим интересом пользуется сектор аквакультуры, который в этом году впервые будет выделен в особую зону. «Конференция, посвященная перспективам аква- и марикультуры, – одно из центральных событий деловой программы выставки. Растет количество компаний, занимающихся глубокой переработкой. Кроме того, у нас увеличилось количество производителей оборудования и верфей – в связи с тем, что на подходе новая программа по инвестквотам и субсидии для малотоннажного флота», – подчеркнул гендиректор ESG.

Потрясения, которые рыбная отрасль испытала за последний год, также отразились на тематике мероприятий и настрое участников. «Пандемия вскрыла самые острые проблемы российского рыбного рынка – и по сбыту, и по потреблению, и по логистике. Все эти направления мы соберем на выставке. Мы организуем и ретейл-центр, и пространство для диалога рыбаков с трейдерами и перевозчиками. Как продвигать и потреблять рыбу внутри страны и как перестраивать экспорт с учетом изменений спроса на мировом рынке – все это планируем обсудить самым широким кругом экспертов и профессионалов отрасли», – отметил Иван Фетисов.

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