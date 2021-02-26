26 февраля 2021 года

Георгий Мартынов: Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

Добыча сайры – популярного у россиян продукта – очень сильно сократилась. Поддержать промысел могло бы не только материально-техническое развитие, но и создание комфортной регуляторной среды, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Соцсети и СМИ в Приморском крае запестрели фотографиями сайровых консервов с сообщениями о непривычно высокой цене. Региональное агентство по рыболовству объяснило удорожание снижением объемов добычи.

Уловы упали в связи с естественными причинами, но отыграть падение помогло бы материально-техническое развитие промысла, считают специалисты. Однако также важно, чтобы стремление российских компаний обеспечивать производство продукции не наталкивалось на несовершенства регулирования, обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов:

«Да, действительно, вылов сайры у рыбаков Приморского края, и не только у них, серьезно сократился. Ситуация с сайрой циклична, ученые говорят о том, что рыба меняет пути нагульных миграций», – напомнил руководитель АРПП.

Но не все объясняется только естественными причинами. Нужно вкладываться в развитие флота для вылова и обработки сайры. «Это строительство плавбаз, плавзаводов, специализированных добывающих судов. Фактически в последнее время мы дорабатывали на старом флоте, построенном еще во времена СССР. Здесь тоже есть что менять, есть потенциал для роста», – подчеркнул Георгий Мартынов.

В то же время, отметил собеседник Fishnews, и сам бизнес предлагал, как обеспечить выпуск продукции из сайры. «Мы помним, как группа компаний «Доброфлот» нашла, на наш взгляд, идеальную схему работы: выставляла свой плавзавод для работы за пределами российской исключительной экономзоны и принимала уловы сайры от японских рыбаков. Таким образом, действовала схема, когда Россия не отправляет за границу рыбу для производства конечной продукции, а сама берет сырец от иностранных добытчиков для переработки. Это помогало саккумулировать силы для обеспечения рынка продукцией, а людей – работой», – заявил президент АРПП.

Однако контролирующие органы решили, что допущено нарушение законодательства. Глава государства Владимир Путин трижды поручал внести ясность в вопросы определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах. Но проблема до сих пор не решена, напомнил руководитель ассоциации.

Важно выполнить поручение главы государства, создание комфортной регуляторной среды помогло бы развитию промысла, уверен Георгий Мартынов. Более эффективное использование ресурса – тем более в условиях естественного изменения ситуации с ресурсом – обеспечит и интересы бизнеса, и продовольственную безопасность страны, заявил президент АРПП.

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