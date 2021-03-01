01 марта 2021 года

Правительство поддержало ВАРПЭ в повышении отдачи от инвестквот для регионов

Федеральные ведомства прорабатывают вопрос о выделении инвестиционных квот для создания береговых мощностей. Таким образом, в правительстве учли позицию ВАРПЭ об использовании этого механизма для социально-экономического развития прибрежных регионов.

Программу инвестиционных квот планируется активнее использовать для развития российской береговой базы. Такие поручения вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал по итогам совещания, состоявшегося в феврале во Владивостоке. Во встрече, на которой обсуждались вопросы приемки и переработки уловов минтаевой путины, участвовали представители федеральных ведомств и отраслевого сообщества, в том числе президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, сообщает корреспондент Fishnews.

До 19 марта в правительство должны быть представлены согласованные предложения по предоставлению с 2022 г. инвестквот под развитие мощностей по переработке уловов, холодильной и портовой инфраструктуры в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны России. Речь, таким образом, идет речь о квотах вылова как в Дальневосточном, так и в Северном бассейнах. Изменения уже прорабатываются, сообщили в Росрыболовстве.

Такие поручения показывают, что в правительстве учли позицию ведущего объединения рыбопромышленников страны – ВАРПЭ.

Напомним, ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила, что необходимо принципиально изменить подходы к определению типов инвестиционных объектов, которые в дальнейшем будут строиться под инвестквоты. Этот механизм должен работать на социально-экономическое развитие прибрежных регионов, а не на повышение капитализации отдельных рыбопромышленных компаний, отметила ассоциация в письме, которое Герман Зверев направил по итогам общего собрания помощнику президента РФ Максиму Орешкину. В обращении объединение выступило и с другими инициативами по повышению отдачи от отрасли.

«Мы рады, что наше предложение получило поддержку в правительстве. Необходимость разворота программы инвестиционных квот в сторону берега очевидна. Это позволит не только значительно снизить зависимость от третьих стран, но и будет способствовать увеличению финансовой отдачи от отрасли и улучшению социального климата в регионах, в том числе благодаря созданию новых рабочих мест. По нашим оценкам, на создание полноценной рыбоперерабатывающей береговой инфраструктуры, которая включает в себя не только сами заводы по производству продукции, но и холодильники для ее хранения, необходимо от 3 до 5 лет. Все регионы при наличии соответствующей федеральной поддержки имеют серьезный потенциал для развития рыбопереработки», - прокомментировал решение кабмина президент ВАРПЭ.

Он также подчеркнул, что создание качественной береговой инфраструктуры на территории России – очень сложная задача. «Административными запретами ее не решить – нужна внятная экономическая мотивации», – резюмировал глава ведущего объединения рыбаков.

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