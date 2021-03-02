02 марта 2021 года

Рыбацкое сообщество укрепило позиции в ОПОРЕ РОССИИ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев избран в высшее руководство НП «ОПОРА», специализирующейся на поддержке малого и среднего предпринимательства. Глава ВАРПЭ предложил включить защиту интересов этой категории бизнеса рыбной отрасли в приоритеты объединения на 2021 г.

Вопросы рыбного хозяйства рассматривались на общем собрании Ассоциации «НП «ОПОРА» в Москве. Напомним, Ассоциация «НП «ОПОРА» и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» составляют единое общественное движение малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ».

Одной из тем прошедшего собрания стала предложенная Русской рыбопромышленной компанией реформа. Президент ВАРПЭ Герман Зверев, избранный на общем собрании в состав президиума объединения, подчеркнул, что «в рыбной отрасли происходит попытка «размыть» правовой фундамент малого и среднего предпринимательства в целях создания мегакорпорации с квазигосударственным финансированием, но собственниками – частными лицами».

Глава общероссийского отраслевого объединения предложил включить в приоритетные направления деятельности ОПОРЫ на 2021 г. защиту интересов малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Летом прошлого года президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин (он также возглавляет НП «ОПОРА») сообщил о поддержке позиции ВАРПЭ по реформированию отрасли в своих письмах к вице-премьерам Виктории Абрамченко и Юрию Трутневу. В январе 2021 г. он направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину позицию о негативных последствиях, к которым может привести реализация предложений РРПК, рассказали ранее в ВАРПЭ. Герман Зверев поблагодарил Александра Калинина за принципиальную позицию, высказанную по этому вопросу.

Президент ВАРПЭ предложил включить в перечень направлений работы ОПОРЫ на нынешний год и другие актуальные для отрасли темы. В частности, участие представителей малого и среднего бизнеса в программе создания минтаевой индустрии на Дальнем Востоке. Напомним, что вице-премьеры Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев дали поручения по развитию российских мощностей по приемке, переработке и хранению рыбы. Таким образом предполагается укреплять позиции отечественной рыбной промышленности.

«В течение ближайших 5-8 лет существенно изменится геометрия поставок рыбопродукции на мировом рыбном рынке. Совершенно очевидно, что мировая рыбопромышленная фабрика – Китай – теряет свою привлекательность. Абсолютно очевидно создание новых центров для переработки рыбопродукции, в том числе на Дальнем Востоке. Правительство сейчас рассматривает планы по строительству масштабной минтаевой индустрии на Дальнем Востоке. Ни во времена СССР, ни в 90-е, ни в нулевые создать в стране современную индустрию по переработке самой массовой рыбы, добываемой нашими рыбаками, – минтая – не удалось. Эта задача будет решаться в ближайшие несколько лет. Правительство уже разрабатывает перечень необходимых для реализации этой задачи мер. Это очень серьезная возможность для МСП», – цитирует пресс-служба ВАРПЭ Германа Зверева.

Также он предложил ОПОРЕ принять участие в обсуждении законопроекта, который позволит рыбакам-любителям продавать свои уловы.

Александр Калинин отметил вклад ВАРПЭ в системное противостояние попыткам передела квот в угоду одной компании. Он заявил, что в объединении понимают, какие невосполнимые потери может понести малый бизнес. Руководитель объединения заверил, что ОПОРА продолжит поддерживать рыбацкое сообщество. «Тем более Дальний Восток – это территория опережающего развития, это настолько для них важно. Я думаю, что об этом нужно обязательно говорить на Восточном экономическом форуме, если он возобновит свою работу уже в этом году. Мы попросим Росконгресс, чтобы такая площадка была создана отдельно. Именно с точки зрения малого бизнеса», – сообщил глава ОПОРЫ РОССИИ и НП «ОПОРА».

Напомним, что Герман Зверев также работает в руководящем органе Российского союза промышленников и предпринимателей - правлении РСПП. РСПП и ОПОРА РОССИИ входят в «большую тройку бизнес-объединений» и, благодаря участию главы ВАРПЭ в их руководстве, вопросам развития рыбной отрасли они уделяют большое внимание.

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