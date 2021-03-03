03 марта 2021 года

Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

В Приморском крае предприятия марикультуры не пользуются субсидиями для страхования выращиваемых гидробионтов. Эта мера господдержки востребована, но реализовать ее в регионе мешает ряд причин.

В прошлом году, по данным краевого агентства по рыболовству, производство продукции аквакультуры в Приморье увеличилось более чем в 1,5 раза – до 48,8 тыс. тонн. Этим бизнесом в регионе занимается более 100 предприятий, сообщает корреспондент Fishnews.

В то же время в силу климатических условий (частых летних тайфунов) аквафермерство здесь сопряжено с высокими рисками потери урожая, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

«До настоящего времени единственным инструментом поддержки дальневосточных марифермеров являются компенсации ущерба, причиненного в результате ЧС природного характера. В этом случае возмещение ущерба администрируется краевым минсельхозом при обязательном объявлении регионального режима чрезвычайной ситуации. Если же режим ЧС введен на муниципальном уровне, то компенсации марифермерам не предусмотрены», – обратил внимание глава отраслевого объединения.

По словам руководителя агентства по рыболовству Приморского края Валерия Корко, в ближайшем будущем альтернативой компенсациям по линии ЧС может стать субсидируемое государством страхование. «Однако мы в Приморском крае еще не знаем такой практики, еще ни одно предприятие не страховалось», – сообщил глава агентства на совещании в феврале.

Для марифермерских хозяйств Приморья препятствием для включения в программу субсидируемого страхования стало отсутствие в соответствующем списке Минсельхоза традиционных для региона объектов выращивания.

«Традиционные объекты аквакультуры Дальнего Востока – такие так приморский гребешок, дальневосточный трепанг, ламинария, морской еж, в приказе Минсельхоза отсутствуют, – констатировал Роман Витязев. – Первое, что нам необходимо сделать – это выяснить, возможно ли их внести в приказ Минсельхоза уже на текущий год».

Попытки страховать объекты аквакультуры в Приморском крае ранее предпринимались и без господдержки, рассказал заместитель директора дальневосточного филиала компании «Страховой дом ВСК» Александр Бидаев. Однако опыт оказался неудачным – реальные договоры так и не были заключены.

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