Новости
Лежбище моржей. Фото Виктора Никифорова (WWF России)

Для защиты морских зверей ищут компромиссные подходы

На конференции «Морские млекопитающие Голарктики» специалисты предложили решения для охраны мест обитания этих животных. Эти подходы и методы учитывают необходимость хозяйственного освоения морей.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) напомнил, что в прошлом году был отменен единственный правовой акт, защищающий территории обитания морских млекопитающих. Защитить отдельные виды животных, в том числе «краснокнижные», и сохранить арктическое биоразнообразие в целом поможет особый подход, включающий зоны с разными режимами ограничений, считают в природоохранной организации.

«Мы не теряем надежды получить ответы на наши письма с просьбой помочь защитить морских млекопитающих, направленные в министерства и ведомства, и по-прежнему ожидаем поддержки в решении проблемы со стороны Минприроды и Минсельхоза, а также рассчитываем на помощь коллег из Минтранса», – заявила директор программы WWF России «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» Татьяна Шувалова.

На круглом столе в рамках конференции специалисты предложили научные и юридические подходы. Так, эксперты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН представили пути ограничения хозяйственной деятельности без создания особо охраняемых природных территорий. «В основе этих решений – анализ факторов, оказывающих наибольшее воздействие на значимые с точки зрения охраны акватории», – рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

Эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ отметили сразу две возможности юридического решения проблемы. Наиболее простой путь – внести изменения в действующие законодательные акты (закон «О рыболовстве…» и Земельный кодекс) и утвердить постановлением правительства положения о зонах охраны морских млекопитающих (ЗОММ). В этом документе будут прописаны виды хозяйственной деятельности, которые ограничиваются или запрещаются в границах ЗОММ.

Отмечено, что непростым, но эффективным решением может также стать принятие комплексного федерального закона «Об охране морских млекопитающих». Планируется, что он установит систему специальных мер, включая особенности правового режима ЗОММ.

Во Всемирном фонде дикой природы убеждены, что проблема зон охраны морских млекопитающих требует особого внимания и скорейшего решения. «Это важно для сохранения российской природы, обеспечения благополучия граждан и необходимо, чтобы укрепить репутацию страны в рамках председательства России в Арктическом совете», – подчеркнули в WWF.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

Все материалы

Крупным планом

Выращенный в Приморье трепанг. Фото Романа Витязева

Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Для поставок живого краба требуется лицензия Минпромторга

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Все материалы

События

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.