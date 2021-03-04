04 марта 2021 года

Для защиты морских зверей ищут компромиссные подходы

На конференции «Морские млекопитающие Голарктики» специалисты предложили решения для охраны мест обитания этих животных. Эти подходы и методы учитывают необходимость хозяйственного освоения морей.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) напомнил, что в прошлом году был отменен единственный правовой акт, защищающий территории обитания морских млекопитающих. Защитить отдельные виды животных, в том числе «краснокнижные», и сохранить арктическое биоразнообразие в целом поможет особый подход, включающий зоны с разными режимами ограничений, считают в природоохранной организации.

«Мы не теряем надежды получить ответы на наши письма с просьбой помочь защитить морских млекопитающих, направленные в министерства и ведомства, и по-прежнему ожидаем поддержки в решении проблемы со стороны Минприроды и Минсельхоза, а также рассчитываем на помощь коллег из Минтранса», – заявила директор программы WWF России «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» Татьяна Шувалова.

На круглом столе в рамках конференции специалисты предложили научные и юридические подходы. Так, эксперты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН представили пути ограничения хозяйственной деятельности без создания особо охраняемых природных территорий. «В основе этих решений – анализ факторов, оказывающих наибольшее воздействие на значимые с точки зрения охраны акватории», – рассказали Fishnews в пресс-службе WWF России.

Эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ отметили сразу две возможности юридического решения проблемы. Наиболее простой путь – внести изменения в действующие законодательные акты (закон «О рыболовстве…» и Земельный кодекс) и утвердить постановлением правительства положения о зонах охраны морских млекопитающих (ЗОММ). В этом документе будут прописаны виды хозяйственной деятельности, которые ограничиваются или запрещаются в границах ЗОММ.

Отмечено, что непростым, но эффективным решением может также стать принятие комплексного федерального закона «Об охране морских млекопитающих». Планируется, что он установит систему специальных мер, включая особенности правового режима ЗОММ.

Во Всемирном фонде дикой природы убеждены, что проблема зон охраны морских млекопитающих требует особого внимания и скорейшего решения. «Это важно для сохранения российской природы, обеспечения благополучия граждан и необходимо, чтобы укрепить репутацию страны в рамках председательства России в Арктическом совете», – подчеркнули в WWF.

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