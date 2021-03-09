09 марта 2021 года

Росрыболовство объявило торги по остаткам глубоководных крабов

Новый аукцион по продаже крабовых квот назначен на 7 апреля. Государство в шестой раз попробует продать право на добычу двух видов глубоководных крабов на Дальнем Востоке в комплекте с обязательствами по строительству судна.

Росрыболовство разместило на официальном сайте информацию об очередном аукционе по крабовым квотам. Для торгов предлагается единственный лот, который включает доли квот на вылов краба-стригуна красного в Западно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье и краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах.

В октябре 2019 г., когда у предприятий было изъято и выставлено на аукцион 50% ранее закрепленных за ними крабовых квот, начальная цена этого лота превысила 785 млн рублей. Но после пяти неудачных попыток ее понизили до 235 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Если шестой аукцион завершится успешно, крабовые квоты будут закреплены за его победителем на 15 лет. Кроме того, победившая компания будет обязана построить на российской верфи краболовное судно длиной не менее 50 м.

Аукцион проводится в электронной форме на площадке Российского аукционного дома. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 апреля.

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