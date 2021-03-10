Камчатка подготовит пакет мер поддержки рыбной отрасли

Власти Камчатки проработают дополнительные меры поддержки предприятий рыбной отрасли региона. Предложенные инструменты должны защитить работу предприятий в условиях ограничений поставок через Китай.

Поручение проработать механизмы по улучшению ситуации в рыбохозяйственной отрасли края дал губернатор Владимир Солодов, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«В связи с санитарными требованиями Китая нам необходимо сформировать комплекс мер по созданию на будущее устойчивой ситуации с точки зрения спроса на добываемую рыбу. Конкретные предложения по поддержке мы также представим и на федеральном уровне, – заявил глава региона. – Считаю, что в приоритете должны быть проекты по береговой переработке и направление квот на ее развитие, а также защита предприятий, реализовавших так называемый «инвестиционный норматив». Это позволит сохранить объем квот тем, кто активно вкладывался в отрасль в прошлые годы и продолжает делать это сейчас».

Также глава региона отметил необходимость совершенствования системы налогообложения отрасли и стимулирование предприятий вкладываться в развитие края.

Напомним, в феврале, в преддверии нового раунда распределения инвестквот, на профильной комиссии федерального правительства обсудили вопрос защиты инвесторов, уже принявших участие в программе. В частности, речь шла о понятии инвестиционного норматива, чтобы выполнившие его предприятия не теряли возможные объем вылова при новом распределении инвестквот. По результатам работы комиссии вице-премьер Виктория Абрамченко дала ряд поручений.

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