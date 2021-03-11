Власти определили ориентиры для противодействия контрафакту

В России будет создана комплексная система мониторинга и оценки ситуации в сфере борьбы с контрафактом. Основы ее работы отражены в концепции, которую утвердило правительство.

Соответствующее распоряжение - от 5 марта 2021 г. № 551 – подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ принят в развитие Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной правительством в середине февраля.

Предполагается, что система поможет следить за оборотом промышленной продукции в различных отраслях, своевременно выявлять проблемы и составлять качественные прогнозы.

Формирование системы будет проходить в два этапа, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства. На первом этапе (2021–2022 гг.) планируется утвердить необходимую нормативно-правовую базу, разработать методики оценки рынков, наладить их регулярный анализ и исследовать лучшие российские и зарубежные практики.

«Среди важнейших мероприятий – создание на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) портала по противодействию контрафакту, который в том числе позволит автоматизировать сбор и обработку информации», - отмечено в пресс-релизе.

На втором этапе (2023–2025 гг.) будет расширена сфера применения уже запущенных механизмов, развернута работа по методической поддержке региональных властей. Вместе с тем планируется сделать акцент на международном сотрудничестве в сфере мониторинга, в частности – со странами ЕАЭС и СНГ.

Михаил Мишустин также утвердил план мероприятий по достижению целей концепции. Так, в первом квартале 2021 г. должен быть готов порядок проведения мониторинга, в четвертом – разработаны проектные решения по автоматизированной обработке информации. Отчет о завершении первого этапа работ нужно представить в правительство в конце 2022 г.

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