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Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя

Пандемия коронавируса вытеснила из топа новостей многое, включая цепь событий, связанных с фукусимской трагедией. Между тем прямые потери населения Японии и влияние сопутствующих факторов на экономику этой страны куда более значительны, чем в результате распространения COVID-19, отмечает советник Тихоокеанского филиала ВНИРО Александр Курмазов.

Жертвой сильнейшего землетрясения и цунами 11 марта 2011 г. стал район Тохоку – северо-восточная часть главного японского острова Хонсю. Для Японии это один из ключевых рыбопромышленных районов, на долю которого до 2011 г. приходилось около 20% объема национального производства в этом секторе. Трагические последствия удара природного характера были многократно усилены техногенной катастрофой – аварией на АЭС «Фукусима-1». В число наиболее пострадавших вошли префектуры Аомори, Мияги, Иватэ и Фукусима. Серьезный ущерб был нанесен и рыболовству острова Хоккайдо, а также некоторым районам в непосредственной близости от метрополии в префектуре Тиба.

С какими сложностями столкнулись японские рыбаки сразу после катастрофы и как развивалась ситуация в последующие годы, в своей статье проанализировал Александр Курмазов (Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО)).

Возникшее после стихии загрязнение широко охватило морскую среду и ее обитателей: в океан было выброшено большое количество не только ядерного, но и строительного, бытового и прочего мусора. «Последствия этого, возможно, будут сказываться еще долго по времени и далеко за географическими пределами Японии», – считает ученый.

Ущерб рыболовству из-за удара стихии заключался в основном в потере рыбопромысловых судов (потопленных, выброшенных на берег и т.п.) и разрушении береговой инфраструктуры – от причальных стенок и площадок для рыбных аукционов до рыбоперерабатывающих цехов, дорог и подъездных путей. При этом, как отмечает автор статьи, объем государственной и иной помощи рыбной промышленности Тохоку более чем в три раза превысил оценку прямого ущерба, нанесенного отрасли, и (по данным на 2019 г.) составил 3995,6 млрд иен. Эти средства были направлены на оказание помощи рыбопромышленникам и их семьям, включая психологическую реабилитацию, переселение в более безопасные районы и т.д. Значительные объемы финансирования были направлены на работы по очистке морского дна от мусора, а также научные исследования для поиска решений возникающих проблем (восстановительные работы, укрепление береговой линии и проч.).

Возрождение жизни в пострадавших районах началось сразу после полной оценки ущерба. По данным на 2018 г., в пострадавших от цунами префектурах функции причалов для выгрузки уловов восстановлены (полностью или частично) почти во всех рыбных портах. На 84% восстановлено береговое оборудование рыбных портов. Однако, как отмечает автор статьи, работу в этом направлении сдерживает ряд социальных и демографических проблем.

Первые исследования по оценке влияния стихийного бедствия на промысловые ресурсы района были проведены в апреле 2011 г.: выполнена донная траловая съемка в мористой части. Специалисты выяснили, что в целом в количественном измерении больших изменений не произошло. Наибольший ущерб рыболовству был нанесен радиационным загрязнением. Скопления в определенных местах морского дна веществ с повышенным содержанием радиации привели к заражению в первую очередь донных видов рыб – терпуга, камбал и проч. Поэтому сразу был введен запрет на использование донных жаберных сетей, донных тралов и т.п.

Рыболовство префектуры Фукусима, несмотря на менее значительные разрушения инфраструктуры, пострадало в плане применения более жестких ограничений по видам добычи и районам промысла. Однако уже в 2018 г. в пойманной рыбе и морепродуктах в районе этой префектуры практически перестали выявлять превышения уровня содержания радиоактивного цезия. Перечень объектов, разрешенных для поставок на рынок, значительно расширился – сейчас он превышает 200 видов. Жизнь рыбных портов заметно оживилась.

Александр Курмазов обратил внимание, что в Японии уделяют большое внимание контролю безопасности рыбной продукции, власти постоянно публикуют отчеты о результатах проверок. Начиная с апреля 2015 г., превышения допустимых норм содержания радиоактивных элементов в рыбе и других морепродуктах из района Тохоку уже не выявляют. Вместе с тем общественные объединения рыбаков, рыбные порты устанавливают даже более строгие стандарты безопасности, чем правительство.

И все же существенные издержки для рыбаков пострадавшего региона возникают именно из-за распространения слухов о небезопасности рыбной продукции из района Тохоку, отметил автор публикации на Fishnews.

В этом году ситуация в районе Фукусимы едва не повторилась: 13 февраля были зафиксированы сильные и продолжительные толчки. Но образовавшееся цунами оказалось локальным, и высота волны не превышала 20 см. Хотя, по с ловам Александра Курмазова, определенный ущерб инфраструктуре рыбных портов все же был нанесен.

Российские суда работают в ИЭЗ Японии на основании межправсоглашения. Наши рыбаки добывают здесь главным образом скумбрию и лемонему, в незначительных количествах сардину-иваси. «Районы промысла российских судов в зоне Японии находятся в Тихом океане недалеко от района Тохоку и у берегов Хоккайдо. Но донные орудия лова не применяются. Пойманная российскими судами в водах Японии скумбрия на российский рынок не поступает, а лемонема направляется к нам в небольших количествах и после глубокой переработки. Здоровью российских граждан эта рыба не угрожает», –подчеркнул Александр Курмазов.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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