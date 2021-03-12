Новости
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья оценила итоги года

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья оценила итоги года

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья единогласно переизбрала на пост президента Георгия Мартынова. Перемены по квотам вылова, устранение административных барьеров, развитие инфраструктуры рыбной промышленности остаются в главной повестке для АРПП.

В сфере распределения квот в прошлом году наибольшее внимание привлекли инициативы Русской рыбопромышленной компании. Отраслевое сообщество направило свою позицию по этим предложениям по итогам совещания у помощника президента РФ Максима Орешкина, сообщил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Сейчас в свете ситуации с поставками в Китай власти заявили о планах по расширению программы инвестиционных квот под строительство береговых мощностей. АРПП также решила представить свои предложения в этой сфере: важно, чтобы при выработке государственной политики учитывался взгляд бизнеса, обратил внимание Георгий Мартынов.

Ассоциация продолжает работать над совершенствованием законодательства. Так, удалось добиться более оперативного регулирования промысла объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

Напомним, что добыча таких видов водных биоресурсов ведется на основании рекомендованных объемов. Однако между освоением возможного вылова и выпуском приказа о закрытии промысла нередко проходит много времени. И не все компании прекращают лов, узнав об выбранных рекомендованных объемах. В результате страдала ресурсная база. Кроме того, был риск, что недобросовестные пользователи окажутся в выигрыше, если объект промысла переведут в «ОДУемые» (в этом случае при распределении долей квот учитывается история вылова). Однако теперь внесены изменения, которые позволят устранить угрозы перелова, сообщил президент АРПП.

Объединение участвует в реализации механизма «регуляторной гильотины». Это помогло убрать серьезную угрозу из проекта постановления, увязывающего выдачу разрешений на промысел с таможенным оформлением судна в России. Изначально предусматривалось, что требование будет распространяться и на флот, отремонтированный или модернизированный за рубежом. Однако в результате оно осталось только для судов, которые построены или приобретены за границей.

«По итогам доработки проекта количество объектов нового регулирования сократилось с 600 судов до 69 судов, «незаходных», – прокомментировали в ассоциации.

В объединении также считают важным увеличить до трех лет переходный период для вступления в силу требования о таможенном оформления судна.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья работает на самых разных площадках – рабочей группы при Генпрокуратуре, Общественного совета при Росрыболовстве, Совета Федерации и других.

Отдельно Георгий Мартынов отметил опыт взаимодействия с другими региональными объединениями отрасли. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока собирается на площадке Fishnews Online. «Нам удалось создать совершенно уникальный проект на базе медиахолдинга Fishnews», – рассказал руководитель АРПП. Такие встречи позволяют вырабатывать общую позицию по наиболее волнующим вопросам, обмениваться информацией.

В этом году отраслевое объединение продолжит участвовать в обсуждении важнейших законодательных изменений, добиваться улучшения условий работы на внутреннем и внешнем рынках.

АРПП объединяет предприятия, занятые в разных сферах рыбохозяйственного сектора: промысел, аквакультура, переработка, портовая деятельность, отраслевое образование, производство оборудования. Участники общего собрания 11 марта поддержали решение совета АРПП о вступлении в ассоциацию торговой компании «Нерей».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востоккитайросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Денис КОЦЮК

Ресурсы изучаем современными методами

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

Все материалы

Крупным планом

Эксперты работают на месте аварии в Фукусиме. Фото МАГАТЭ

Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя

Выращенный в Приморье трепанг. Фото Романа Витязева

Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Все материалы

События

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.