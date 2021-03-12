Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья оценила итоги года

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья единогласно переизбрала на пост президента Георгия Мартынова. Перемены по квотам вылова, устранение административных барьеров, развитие инфраструктуры рыбной промышленности остаются в главной повестке для АРПП.

В сфере распределения квот в прошлом году наибольшее внимание привлекли инициативы Русской рыбопромышленной компании. Отраслевое сообщество направило свою позицию по этим предложениям по итогам совещания у помощника президента РФ Максима Орешкина, сообщил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Сейчас в свете ситуации с поставками в Китай власти заявили о планах по расширению программы инвестиционных квот под строительство береговых мощностей. АРПП также решила представить свои предложения в этой сфере: важно, чтобы при выработке государственной политики учитывался взгляд бизнеса, обратил внимание Георгий Мартынов.

Ассоциация продолжает работать над совершенствованием законодательства. Так, удалось добиться более оперативного регулирования промысла объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

Напомним, что добыча таких видов водных биоресурсов ведется на основании рекомендованных объемов. Однако между освоением возможного вылова и выпуском приказа о закрытии промысла нередко проходит много времени. И не все компании прекращают лов, узнав об выбранных рекомендованных объемах. В результате страдала ресурсная база. Кроме того, был риск, что недобросовестные пользователи окажутся в выигрыше, если объект промысла переведут в «ОДУемые» (в этом случае при распределении долей квот учитывается история вылова). Однако теперь внесены изменения, которые позволят устранить угрозы перелова, сообщил президент АРПП.

Объединение участвует в реализации механизма «регуляторной гильотины». Это помогло убрать серьезную угрозу из проекта постановления, увязывающего выдачу разрешений на промысел с таможенным оформлением судна в России. Изначально предусматривалось, что требование будет распространяться и на флот, отремонтированный или модернизированный за рубежом. Однако в результате оно осталось только для судов, которые построены или приобретены за границей.

«По итогам доработки проекта количество объектов нового регулирования сократилось с 600 судов до 69 судов, «незаходных», – прокомментировали в ассоциации.

В объединении также считают важным увеличить до трех лет переходный период для вступления в силу требования о таможенном оформления судна.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья работает на самых разных площадках – рабочей группы при Генпрокуратуре, Общественного совета при Росрыболовстве, Совета Федерации и других.

Отдельно Георгий Мартынов отметил опыт взаимодействия с другими региональными объединениями отрасли. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока собирается на площадке Fishnews Online. «Нам удалось создать совершенно уникальный проект на базе медиахолдинга Fishnews», – рассказал руководитель АРПП. Такие встречи позволяют вырабатывать общую позицию по наиболее волнующим вопросам, обмениваться информацией.

В этом году отраслевое объединение продолжит участвовать в обсуждении важнейших законодательных изменений, добиваться улучшения условий работы на внутреннем и внешнем рынках.

АРПП объединяет предприятия, занятые в разных сферах рыбохозяйственного сектора: промысел, аквакультура, переработка, портовая деятельность, отраслевое образование, производство оборудования. Участники общего собрания 11 марта поддержали решение совета АРПП о вступлении в ассоциацию торговой компании «Нерей».

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