Как поддержать строительство холодильников

Приближается срок, когда ведомства должны представить предложения по поддержке строительства береговых мощностей с помощью квот вылова. Особые вопросы в отраслевом сообщества вызвала идея о таком стимуле для холодильников.

Напомним, что поручения по развитию береговой инфраструктуры для приемки, хранения и переработки уловов дал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Таким образом власти отреагировали на ситуацию, в которой предприятия рыбной промышленности оказались при ограничении поставок через Китай.

Ведомствам была поставлена задача до 19 марта представить в правительство согласованные предложения по изменениям законодательства, предусматривающим предоставление с 2022 г. инвестквот под развитие мощностей по переработке уловов, холодильной и портовой инфраструктуры в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны России.

Естественно, активно тему перераспределения квот комментируют в бизнес-сообществе. Владельцы холодильных мощностей представили свои предложения по возможным мерам поддержки, рассказал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Там нужны определенные преференции по электроэнергии, по земле, наверное, по строительству - все это указано», - отметил он.

Конечно, лучшей поддержкой для обладателей холодильной инфраструктуры была бы стопроцентная загрузка мощностей в течение всего года, полагает Георгий Мартынов. Однако как это обеспечить - очень непростой вопрос.

Ситуация волнует не только Дальний Восток, ведь поручение распространяется и на арктические регионы, отметил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. По его мнению, наблюдается некоторое «перетягивание «денежного каната» между морем и берегом».

Руководитель объединения также подчеркнул, что при принятии решений о том же стимулировании строительства холодильников обязательно нужно учитывать потребность конкретных регионов.

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