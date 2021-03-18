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Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

У истоков важных для отрасли решений

Рыба - один из главных ресурсов Хабаровского края. При этом в плане регулирования промысла регион непростой. Активную роль в принятии решений играет краевая ассоциация предприятий рыбной отрасли. Сегодня ее руководитель и главная движущая сила Сергей Рябченко отмечает 65-летие.

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» Ольга Булкова:

- В рыбохозяйственной отрасли Сергей Михайлович работает более 30 лет. Это по праву один из самых авторитетных и уважаемых представителей рыбацкой общественности.

Я лично знакома с Сергеем Михайловичем более 15 лет. Для меня это пример человека, без остатка отдающегося делу, трудолюбивого и энергичного.

Сегодня мы с Сергеем Михайловичем тесно и успешно взаимодействуем как руководители двух рыбопромышленных ассоциаций, причем Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз в свое время был для него родным - он работал в объединении.

Наше взаимодействие не ограничивается встречами на различных отраслевых площадках. Мы являемся членами краевых комиссий и советов, участвуем в ДВНПС. В рамках заключенного между нашими ассоциациями соглашения о сотрудничестве совместно анализируем актуальные для рыбопромышленников вопросы и вырабатываем консолидированную позицию.

Коллектив Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза сердечно поздравляет Сергея Михайловича с юбилеем. Желаем здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения, чтобы все цели и самые смелые планы были достигнуты!

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов:

- Сергей Михайлович - человек с незаурядным опытом работы в рыбном хозяйстве. Он глубоко погружен в отраслевую проблематику. И конечно, это люди с таким багажом знаний - большая ценность для рыбохозяйственного комплекса.

Мы все видим, как активно Сергей Михайлович трудится на посту руководителя Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, так что, думаю, решение вопросов региона - в надежных руках.

Поздравляю нашего коллегу с юбилеем! Желаю здоровья, успехов в профессиональном и личном плане, энергии и активности. Думаю, что своим трудом Сергей Михайлович поможет в разрешении многих проблем Хабаровского края.

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО (ХабаровскНИРО) Денис Коцюк:

- От лица всего коллектива Хабаровского филиала ВНИРО хочу поздравить Сергея Михайловича с юбилеем.

На протяжении многих лет вы работаете на благо рыбной отрасли, об этом говорят ваши награды: Почетный работник рыбного хозяйства России, Заслуженный работник рыбного хозяйства Хабаровского края, медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. На протяжении многих лет наши партнерские отношения являются примером плодотворного сотрудничества. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, больших профессиональных успехов и дальнейшего процветания!

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов:

- Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья искренне поздравляет уважаемого Сергея Михайловича с замечательным юбилеем. Вся его жизнь неразрывно связана с рыбной отраслью. Он работал непосредственно на флоте, трудился в хозяйственных и государственных структурах. И сегодня он по-прежнему в профессиональной среде, возглавляя Ассоциацию предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Мы знаем Сергея Михайловича как специалиста с глубокими познаниями в области рыбного хозяйства и просто как замечательного человека. От всей души желаем ему и его близким здоровья, счастья и удачи!

Директор ООО «Штурман» Степан Шишман:

- С Сергеем Михайловичем приятно работать, это профессионал с большой буквы. Мы понимаем друг друга с полуслова – у человека большой опыт, ему не нужно что-то дополнительно разъяснять. Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края помогает нам и тем, что отстаивает интересы рыбаков на различных площадках, и тем, что оперативно обращает наше внимание на изменения отраслевого законодательства.

Желаем Сергею Михайловичу долгих лет жизни и крепкого здоровья, а компаниям, которые входят в ассоциацию, - больших уловов.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын:

- Сергей Михайлович - один из корифеев рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке. Человек, знающий и государственную службу, и работу бизнеса. Мы давно знакомы и решали вместе очень много вопросов. Например, Сергей Михайлович был активным участником процесса подписания соглашения по распределению промышленных и прибрежных квот, благодаря его непосредственной роли приняты многие решения по правилам рыболовства.

Считаю Сергея Михайловича человеком, к которому всегда можно обратиться за помощью, за профессиональным советом. Сейчас мы вместе работаем в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Конечно, хочется в этот день обратиться к Сергею Михайловичу с наилучшими пожеланиями - здоровья, благополучия, успешной дальнейшей работы на благо отрасли!

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