Россия и Япония наметили план действий по кальмару

Представители России и Японии в двусторонней комиссии по рыболовству обсудили вопросы борьбы с незаконным промыслом тихоокеанского кальмара. Намечена совместная работа, рассказали в Росрыболовстве.

Вопросы сотрудничества России и Японии обсуждались на межсессионной рабочей встрече, которую провели заместитель руководителя Росрыболовства, представитель РФ в двусторонней комиссии по рыболовству Петр Савчук и представитель правительства Японии в комиссии Фудзита Хитоси.

Целью встречи стал обмен информацией в рамках взаимодействия, которое страны осуществляют на основе соглашения между правительством СССР и правительством Японии о взаимных отношениях в области рыболовства у побережий обеих стран от 7 декабря 1984 г.

Обсуждались вопросы борьбы с незаконным промыслом в отношении запасов тихоокеанского кальмара. Японская сторона представила информацию о фактах ведения рыболовными судами третьих стран ННН-промысла в 200-мильной зоне Японии.

Для укрепления международных контактов в области противодействия ННН-промыслу стороны наметили совместные действия с учетом сохранения стабильной тенденции на снижение запасов тихоокеанского кальмара, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, что влияние незаконного промысла на запасы тихоокеанского кальмара не раз становилось предметом внимания зарубежных СМИ. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья в 2019 г. обращалась в правительство с предложением организовать четырехсторонние консультации с участием представителей России, Японии, КНДР и Республики Корея, чтобы обсудить вопросы сохранения, изучения и рационального промысла тихоокеанского кальмара в Японском море.

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