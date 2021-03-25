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Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – версия 2021

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июля. По сравнению с концепцией 2020 г. повестку изменили в соответствии с текущими реалиями, отметил гендиректор Expo Solutions Group, компании-оператора мероприятия, Иван Фетисов.

«В 2021 году мы затронем все самые насущные проблемы российской рыбной отрасли, которые выявила пандемия. В их число входят трудности с логистикой, нехватка холодильных мощностей, сложности с экспортом в Азии, поиск новых перспективных экспортных направлений, популярность онлайн-торговли, смена потребительских привычек и многое другое», - рассказал Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что на Seafood Expo Russia появилось больше секторов и расширился ассортимент участников: «Аквакультура» и «Глубокая переработка. Консервация» теперь отдельные разделы выставки. «Наш подход стал более практико-ориентированным, окупаемость мероприятия для клиентов сейчас самый важный критерий. На подготовку этой выставки у нас было почти два года, поэтому права на ошибку у нас нет», - подчеркнул генеральный директор Expo Solutions Group.

Лейтмотивом выставки 2021 г. станет налаживание сбыта. Иван Фетисов отметил, что рыба всегда была сложной товарной категорией, проблемы и риски буквально преследуют ее на всем пути от места добычи до прилавка. Это сдерживает развитие российского ретейла. Задача организаторов в этом году – правильно задать тон дискуссии и ответить на вопрос, какую рыбу продавать, кому и как.

«Мы увеличим площадь ретейл-центра, позовем туда не только федеральные, но и региональные сетки. Также привлечем к участию крупнейшие интернет-магазины, продающие рыбу и морепродукты. Они будут стоять в специальной зоне «Рыбный супермаркет». Для них это хорошая возможность рассказать о себе огромной целевой аудитории и найти новых поставщиков. Они отлично впишутся в общую экспозицию», - рассказал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Для иностранных экспонентов, которые по объективным причинам не смогут приехать, разработали идею комбинированного участия. Она подразумевает совмещение традиционного стенда с образцами продукции и оборудования для дистанционного общения – плазменной панели, высокоскоростного интернета, камеры, записывающей аудио и видео.

«При этом мы также предлагаем персонал, который будет проходить обучение за два месяца до выставки, куратора стенда, который сможет эффективно регулировать потоки входящих на стенд посетителей, и технического специалиста. В результате стенд компании на выставке работает независимо, открыты границы или нет, - описал механизм дистанционного участия Иван Фетисов. - Стендисты смогут проводить первичные консультации, заинтересовать посетителя, а затем организовать встречу по видео-конференц-связи с представителями компании».

Представитель ESG подчеркнул, что организаторы не просто продают площадь, а всеми силами пытаются развить диалог в отрасли – познакомить производителя с поставщиком и потребителем.

«Этим и могут быть крайне полезны такие мероприятия, как наше. Вы можете потратить много сил на поиск клиентов, например, в интернете, и это может не принести никаких результатов, особенно в этой отрасли. А в нашем случае достаточно просто зарегистрироваться и прийти на нашу выставку и за три дня встретить всё и всех», - резюмировал гендиректор Expo Solutions Group.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ
  • Лейтмотивом выставки 2021 года станет налаживание сбыта
  • На выставке появится больше секторов и расширится ассортимент участников
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