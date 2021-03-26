Ольга Булкова: Малым и средним предприятиям необходимо право деления квоты

С этого года власти смогут оценивать, как пользователи соблюдают требование об освоении уже 70% квоты - порог вырос с 50%. Причем компании должны использовать собственный или арендованный флот. В связи с этим встают вопросы работы малых и средних предприятий, рассказала председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС) Ольга Булкова.

С 2019 г. вступили в силу изменения закона о рыболовстве, предусматривающие повышение порога обязательного освоения квот - с 50 до 70%. Причем пользователь должен осваивать этот объем на судах, принадлежащих ему на праве собственности или используемых на основании договора лизинга. Также допускается выбирать этот лимит флотом, используемым на основании договоров бербоут-чартера или тайм-чартера, если речь идет об одной группе лиц.

На совещании, проходившем в октябре прошлого года во Владивостоке, глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил проанализировать эффективность изменений законодательства.

Здесь действительно есть поле для анализа, считает председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. С одной стороны, новая норма в числе прочего была направлена на борьбу с торговлей квотами и стимулирование рыбопромышленников к освоению объемов собственными силами, напомнила она.

«Но есть и другая сторона – предприятиям, не имеющим достаточных собственных мощностей для освоения, необходимо объединяться с другими компаниями (судовладельцами), чтобы не потерять квоту. Что ведет к укрупнению бизнеса и вытесняет из отрасли мелкое и среднее предпринимательство», - отметила руководитель объединения.

По мнению Ольги Булковой, нужно продумать, как пользователям сохранять объемы. «Это касается в первую очередь прибрежных предприятий (субъектов малого и среднего предпринимательства), которые исторически ведут промысел на удаленных прибрежных территориях и не хотят образовывать с кем-либо группу лиц для освоения своих квот. По принципу «пусть меньше, но своими силами», - подчеркнула собеседница Fishnews.

«Ну зачем предприятиям, ведущим прибрежный промысел, выходить на добычу в экономзону? Это совершенно иная специфика промысла, которая требует другой организации процесса, переобучения кадров, другого технического оснащения», - добавила она.

Здесь необходим механизм, который подразумевал бы в целях сохранения долей, при невозможности освоения предприятиями полного объема, предоставление права на деление квоты.

«В случае разработки такого механизма предприятия продолжили бы свою деятельность, осваивая тот объем квоты, который им по силам. Будут созданы условия для сохранения малого и среднего предпринимательства. При этом будут высвобождаться не осваиваемые предприятиями объемы квот, которые могут быть распределены на аукционах», - резюмировала председатель Хабаровского КРКС.

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