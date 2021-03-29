Рыба все чаще выбирает автоперевозки

Автомобильный транспорт уже стал реальной альтернативой железнодорожным перевозкам рыбы с Дальнего Востока, особенно в период лососевой путины. Транспортная субсидия вполне могла бы коснуться и этого сегмента, полагают участники рынка.

В рыбной отрасли обсуждают проект изменений в правила предоставления субсидий РЖД на перевозку рыбы с Дальнего Востока. Мнения разные. Так, главы ассоциаций – участников конференции на площадке Fishnews Online видят в предложенной мере, скорее, адресную помощь Российским железным дорогам, которая не коснется операторов подвижного состава и их тарифов, а значит, и конечной цены на рыбу.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратил внимание, что в России все активнее для перевозок рыбопродукции, в том числе на дальние расстояния, используется автомобильный транспорт. Возможно, на эти тенденции стоит обратить внимание при разработке стимулов, полагают в АРПП.

Рынок почувствовал разницу

Рост рыбных перевозок автотранспортом с Дальнего Востока в центральную часть страны подтверждает и статистика, которую ведут сами участники рынка. Так, по информации крупнейшего дистрибьютора дальневосточной рыбы в России – компании «Нерей», за последние три года процент автомобильных перевозок в отношении к железнодорожным (по объему перевезенной продукции) в компании вырос с 47% в 2018 г. до 70% в 2020-м. В заказах покупателей эта пропорция еще больше.

«В прошлом году 81% наших клиентов (потребителей рыбопродукции) выбрали доставку автотранспортом, 12% – контейнерами и 7% – вагонами. Число заказов растет, к нам все чаще обращаются не только крупные предприятия, но и средний бизнес: рыбоперерабатывающие компании, торговые сети, HoReCa, соответственно, увеличивается доля среднего опта – таков запрос рынка. И в этом плане автотранспорт дает свободу в формировании ассортиментных партий (по составу груза и количеству получателей) и выстраивании маршрута. При выборе автомобильного транспорта клиент получает более высокую скорость доставки и качество продукции, а для рыбы, особенно первичной заморозки, это играет решающую роль», – заявил Fishnews генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга.

А что по стоимости?

Что касается стоимости, то, к примеру, в Новосибирск перевозка рыбы вагоном-термосом обойдется в среднем 7 руб./кг, контейнером – 10 руб./кг, автомобилем – 11 руб./кг; в Москву – 10 руб./кг, 14 руб./кг и 14,5 руб./кг соответственно. Но важно учитывать, что самый дешевый способ транспортировки – термосами – серьезно ограничивается сезоном использования и дальностью перевозки. Контейнеры сохраняют температуру груза при подключении к электричеству, но по железной дороге доставляются лишь до узловой станции, дальнейшая транспортировка в пункт назначения увеличивает расходы.

Тариф на перевозку автотранспортом включает доставку груза «от двери до двери», с контролем температуры в пути следования. Оформление и отправка партии в этом случае занимает от одного до трех дней, тогда как на железной дороге – от семи до десяти дней (до формирования полного состава).

«Прежде мы пользовались исключительно услугами наших партнеров-перевозчиков из западных регионов России. Растущая потребность рынка подвигла нас к созданию собственного автопарка: в прошлом году мы приобрели первую партию новых современных тягачей с полуприцепами, – рассказал Андрей Забуга. – Конечно, крупные заказы (монопозиции) мы в основном отправляем по железной дороге. Но потребность Дальнего Востока в автоперевозках все равно очень большая, особенно в период лососевой путины».

Стратегический вопрос

В компании «Нерей» соглашаются с коллегами-перевозчиками и рыбопромышленниками, что автомобильный транспорт в перевозке рыбы как по России, так и в приграничные страны уже играет большую роль и она продолжит расти. Но пока это направление развивается без участия государства.

Вместе с тем перевозчики постоянно поднимают вопрос о влиянии на стоимость грузоперевозок цены на топливо: доля этих затрат, по оценкам экспертов, в среднем составляет 25% от стоимости автоперевозки. Около 6,5% расходов приходится на систему «Платон», в которой ставка рассчитывается по километражу – чем длиннее маршрут, тем дороже перевозка.

Льготные ставки банков на обновление автопарка или субсидирование части таких затрат оказали бы не меньшую помощь в развитии логистики внутри страны, а в конечном счете и в решении вопросов продовольственной безопасности. В том числе – повышении доступности дальневосточной рыбы для населения страны, отмечают участники рынка.

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