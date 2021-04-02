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Предмет торгов – горбуша первых уловов, которая будет добыта на реке Хайлюля

Горбуша будущей путины вышла на биржу

С начала апреля на товарном рынке Биржи «Санкт-Петербург» выставлено на продажу два лота по 1000 тонн камчатской горбуши первых уловов. Условия сделки фиксируются форвардным контрактом с отсрочкой поставки и корректировкой платежа по ситуации на рынке.

Предмет торгов – горбуша первых уловов, которая будет добыта на реке Хайлюля (Карагинский район Камчатского края) в предстоящую путину. Как сообщает организатор торгов – АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД), при заключении сделки подписывается форвардный контракт, который предполагает отсрочку поставки товара и оплату в два этапа с корректировкой второго платежа.

Лот № 1: 1000 тонн горбуши, базис поставки – Архангельск (доставка с Камчатки Севморпутем), цена – 175 руб./кг, срок поставки – август 2021 г.

Лот № 2: 1000 тонн горбуши, базис поставки – Петропавловск-Камчатский, цена – 135 руб./кг, срок поставки – июль 2021 г.

«Сомнений в выгодности биржевого формата торговли у нас нет», – прокомментировал Fishnews представитель компании-продавца «Корякморепродукт» Александр Ткаченко. Средства, полученные от продажи будущего улова, промышленники рассчитывают направить на подготовку в предстоящей путине. К тому же компания завершает строительство второго рыбоперерабатывающего завода на Камчатке.

«Самым сложным для нас стал вопрос ценообразования: на рыбном рынке очень непросто что-либо прогнозировать, ситуация меняется, наука также не дает гарантии подходов рыбы, – отметил промышленник, напомнив опыт прошлогодней путины. – Мы рискнули выступить первыми, обозначили определенный порядок цены и считаем, что она оптимальна. В любом случае всегда остается возможность скорректировать вторую часть платежа с учетом условий рынка».

Напомним, первая форвардная сделка по продаже рыбы на площадке Биржи «Санкт-Петербург» (БСП) была заключена в июле 2019 г. Покупатель получил 1000 тонн камчатской горбуши в августе. Оплата осуществлялась в два этапа, конечная цена была уменьшена с учетом актуальной ситуации на рынке.

На начало апреля перечень лотов на продажу, выставленных на БСП, включает минтай мороженый (несколько лотов общим объемом порядка 400 тонн), камбалу желтоперую (150 тонн), креветку гренландскую (около 180 тонн), а также рыбные консервы в ассортименте, рыбный жир Омега-3 и другую рыбопродукцию.

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» организует торги водными биоресурсами на площадке БСП уже 7 лет. Покупателями российской рыбы выступают как отечественные, так и зарубежные компании.

В 2017 г. в рамках Восточного экономического форума представители БСП и ДАРД презентовали возможности биржевой торговли рыбой на объединенном стенде Росрыболовства.

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