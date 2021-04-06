У камчатских моржей и тюленей появится «скорая помощь»

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала идею воссоздания службы помощи морским млекопитающим на Камчатке. Задачами этой службы станут изучение, мониторинг и при необходимости спасение животных.

Ранее с предложением восстановить существовавшую в советское время службу выступили власти Камчатского края. Инициативу поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко на рабочей встрече с губернатором Владимиром Солодовым.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, особое внимание в работе нового органа уделят помощи морским млекопитающим, которые попадают в сети или оказываются заблокированными из-за столкновения с пластиком или другими объектами человеческого происхождения.

«Для этих целей крайне важно в России и на Камчатке в частности иметь необходимые усыпляющие вещества, которые имеют повышенные требования и, к сожалению, на территории России не производятся. Соответствующая петиция, направленная в том числе на мой адрес, была организована природоохранными организациями Сахалина и получила большую поддержку в интернет-сети, набрав более 80 тыс. голосов. В рамках продвижения этой инициативы я передал письмо Виктории Валерьевне, которая ее также поддержала. Виктория Абрамченко намерена дать необходимые поручения Россельхознадзору для выдачи разрешений на ввоз препаратов на Камчатку», — рассказал Владимир Солодов.

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