Рыбу ориентируют на альтернативные рынки

Экспорт рыбы в 2020 г. столкнулся с проблемами из-за ограничений на ввоз в КНР, доложил на встрече с президентом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, диалог с Китаем продолжается, также открыты новые маршруты и рынки сбыта.

Владимир Путин провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Отчитываясь об итогах работы Минсельхоза в 2020 г., глава аграрного ведомства озвучил успехи на экспортном направлении.

«Объем внешней торговли в 2020 г. вырос почти на 20% и составил 30,7 млрд долларов. И отмечу, что впервые в 2020 г. российский аграрный экспорт превысил импорт. Мы стали нетто-экспортерами продовольствия. Это вообще впервые, такого не было еще ни в Советском Союзе, как я понимаю, ни у нас», – похвастался министр.

По его словам, стабильное развитие АПК и господдержка позволяют усиливать не только поставки за рубеж зерна, но и другие направления с более высокой добавленной стоимостью.

«Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 г. появились объективные сложности в связи с пандемией, в частности у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай. С учетом этого ведем сейчас постоянный диалог с коллегами из КНР и, конечно же, открыли альтернативные маршруты и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно», – доложил Дмитрий Патрушев.

По оценке Минсельхоза, во время пандемии «отдельные виды поддержки экспорта оказались избыточными», сообщили Fishnews в пресс-службе президента. «В целях стабилизации ситуации на рынке с 1 января 2021 г. приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку в целях экспорта таких продуктов, как сахар, картофель, гречиха, бутилированное подсолнечное масло и зерно», – уточнил глава министерства.

Владимир Путин подчеркнул, что нужно «поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью». В ответ Дмитрий Патрушев пообещал переориентировать направления поддержки. «У экспортеров есть достаточно большой набор инструментов, который им позволяет не уходить с зарубежных рынков», – добавил министр.

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