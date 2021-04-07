Последний лот по глубоководным крабам продать пока не удалось

Комиссия Росрыболовства признала аукцион по продаже долей квот вылова крабов-стригунов ангулятуса и красного в инвестцелях несостоявшимся. На торги не поступило заявок.

Напомним, что электронный аукцион по продаже набора долей квот вылова глубоководных крабов планировалось провести 7 апреля. Единственный лот включал две доли квот добычи в инвестиционных целях краба-стригуна красного в Японском море и две доли стригуна ангулятуса в Охотском – по 16,666% каждая. Стартовая цена составляла 235,4 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

«В связи с тем, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, признать аукцион несостоявшимся…», – говорится в протоколе заседания комиссии.

Квоты добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях – то есть с обязательством покупателя по строительству судна – Росрыболовство продает с 2019 г. На остальные пять лотов поступало по одной заявке, и они отошли единственным заявителям: четыре лота достались компании «Тефида» и один – компании «Амуррыбпром».

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