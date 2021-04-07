Южная Корея избавится от лишнего рыбацкого флота

Власти Республики Корея переходят к принудительному сокращению числа промысловых судов из-за недостатка желающих сделать это добровольно. Отказ страны от избыточных добывающих мощностей вызван снижением прибрежных рыбных запасов.

О необходимости принудительного сокращения флота заявило Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи. Из-за деградации ресурсов правительство последовательно вводит систему общих допустимых уловов, сообщает корреспондент Fishnews. Кроме того, с 2019 г. ежегодно власти страны озвучивают размер вознаграждения за вывод судов из прибрежного промысла.

В текущем году предполагалось сократить 131 судно, однако к концу февраля от рыбаков поступило лишь 68 заявлений. Поэтому принято решение принудительно вывести из промысла еще 62 судна, пишет южнокорейская пресса.

Критериями станут возраст (на старом флоте чаще происходят аварии), размер (мощные суда с большим водоизмещением потребляют больше ресурсов), соблюдение законодательства. Будет принято во внимание и мнение представителей отрасли.

Министр морских дел и рыболовства Чо Иль Хван озвучил задачи, стоящие перед правительством: довести запасы водных биоресурсов у берегов Южной Кореи до 4 млн тонн, а прибрежные уловы – до 1,1 млн тонн.

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