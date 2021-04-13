Владимир Путин поручил стимулировать инвестиции

По итогам мартовского совещания с представителями деловых кругов президент Владимир Путин дал ряд поручений по повышению инвестиционной активности бизнеса. Для этого предлагается использовать меры стимулирования.

До 1 июня правительство должно подготовить комплекс дополнительных стимулов для организаций увеличивать за счет доли собственной прибыли объем финансирования инвестиционных проектов. В этой работе должны принять участие ведущие общественные объединения предпринимателей.

Планируется усовершенствовать инструмент реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Правительству поручено совместно с РСПП и «Деловой Россией» рассмотреть вопрос о поддержке с помощью механизма СЗПК инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews.

Федеральная налоговая служба должна осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты. Также должны учитываться предоставляемые этим группам компаний налоговые льготы.

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