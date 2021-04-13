Киль или фундамент: АСРФ высказалась по программе инвестквот

Ситуация с поставками через Китай подтолкнула власти и бизнес к дальнейшему обсуждению перспектив развития собственной переработки. Один из важных вопросов: на чем сфокусировать основную поддержку – на море или береге.

В правительстве заявили о планах развивать российские мощности по приемке и переработке уловов, чтобы повысить независимость рыбной отрасли от внешних условий. Для этого предполагается использовать механизм инвестиционных квот добычи.

«Полемика вокруг направлений развития рыбной переработки не утихает. Кто-то видит риски потери ресурсов местными рыбодобытчиками и снижения налогов в региональные бюджеты. Некоторые опасаются, что реформы негативно скажутся на малом и среднем бизнесе. Звучат призывы активизировать строительство береговых заводов. Есть и мнения, что следует выждать несколько лет, чтобы посмотреть, как будут развиваться события», – обратили внимание в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

Эти опасения и предложения не учитывают многих важных факторов, уверен президент АСРФ Алексей Осинцев. Во-первых, подчеркнул он, из-за сырьевой ориентированности отрасли страна теряет стоимость и темпы экспорта рыбной продукции, проигрывает в международной конкурентной борьбе, в том числе за рынки сбыта. Поэтому промедление в реформах недопустимо. Во-вторых, развитие каждого отдельного региона – это, безусловно, приоритет для государства, но он не относится к предмету регулирования морского промышленного рыболовства, на этом уровне необходимо оценивать эффект в целом.

«Все 11 прибрежных регионов Севера и Дальнего Востока сохранят общий объем ресурсов, даже при их перераспределении между отдельными компаниями, – отметил Алексей Осинцев. – За счет новых инвестобъектов вырастут объемы переработки, а значит, увеличится и отдача в регионы в виде налогов. Планируемое изменение механизма уплаты сборов за водные биоресурсы и отмена ЕСХН для крупных компаний дополнительно принесут регионам не менее 23 млрд рублей в год. И уже от местных властей будет зависеть, как эти средства будут использованы».

По словам руководителя ассоциации, объем квот, закрепленных по результатам отбора инвестиционных объектов, существенно меньше – до 2,5 раза – изначально предусмотренного. Серьезно недозагружены распределенной квотой заводы по переработке минтая, несколько заводов по донно-пищевым видам рыб, предприятия по переработке трески и пикши, отдельные типы судов – в этой ситуации выделение инвестквот под строительство новых заводов увеличит уже существующий избыток мощностей, прокомментировали Fishnews в АСРФ.

«Надо учитывать, что сам завод не добывает рыбу, – отметил Алексей Осинцев. – В основе таких проектов – морской промысел. А состояние рыбопромыслового флота известно. Суда попросту модернизационно непригодны. Создавать новые морские суда только под заводы, т.е. без переработки на борту, неэффективно. С учетом удаленности промысла и особенностей доставки сырья на берег, логично выпускать конечную продукцию непосредственно на борту новых судов. Практика наших мировых конкурентов показывает, что такой подход дает прирост добавленной стоимости на 20% по сравнению с береговой переработкой. Здесь свою роль играют премиальное качество, сокращение производственной и логистической цепочек.

Береговые заводы эффективны там, где есть возможность перерабатывать так называемую «разнорыбицу». Поставка сырья, прежде всего в режиме прибрежного рыболовства, будет за малым и средним бизнесом, который и сегодня работает исключительно в этом сегменте. Под основные промысловые виды рыбы, квоты которой выделены на инвестцели, построено достаточное количество крупных заводов, чтобы обеспечитьпереработку охлажденного прибрежного сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью».

При этом в ассоциации назвали стратегической позицию Камчатского края по поддержке действующих инвесторов с сохранением за ними объемов квот.

«Эту идею возможно реализовать закреплением за уже построенными и строящимися инвестобъектами квот, обеспечивающих их полную загрузку, – считает Алексей Осинцев. – После чего целесообразно провести второй этап распределения оставшихся ресурсов по принципу «под киль/фундамент».

Это позволит уже на первом этапе в самый короткий срок нарастить переработку морских уловов до 60% – до 2025 г., исключит риск избытка перерабатывающих мощностей и обеспечит максимальную отдачу от освоения ресурса для бизнеса и для государства, полагают в объединении.

«Как мы понимаем, для малого и среднего бизнеса важно, чтобы изменения в целом не вышли за рамки видов ресурсов и районов добычи, которые сейчас определены для инвестквот, и также учитывали отдельные пакеты квот для заводов», – добавил руководитель АСРФ.

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