Алексей Буглак: Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

Из-за проблем с выгрузкой уловов в Китае российским минтайщикам в сезон «А» пришлось срочно искать новые рынки и корректировать логистику поставок. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак считает эти изменения историческими.

«По состоянию на 10 апреля, общий вылов минтая по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну составил 858 тыс. тонн. В Охотском море наши рыбаки добыли 777 тыс. тонн — на 15% меньше, чем годом ранее. Общий допустимый улов освоен на 73%», – подвел итоги сезона «А» президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в интервью Fishnews.

Несмотря на ощутимое отставание, руководитель отраслевого объединения не считает ситуацию критичной. Самое главное – преодолена отметка в 70% общего допустимого улова. Алексей Буглак обратил внимание, что у предприятий – членов АДМ ситуация с освоением ОДУ более позитивная: в среднем 85%. Некоторые предприятия выбрали квоты на 90% и выше.

«Что касается производства минтаевой продукции, то лучше всего охарактеризует ситуацию поговорка «нет худа без добра», – отметил собеседник Fishnews. По его словам, снижение уловов привело к сокращению производства мороженого минтая: б/г – на 24%, неразделанного – на 15%. Также снизился выпуск икры.

«С другой стороны, имеем положительную динамику по производству продукции глубокой переработки. Значительно увеличился в этом сезоне выпуск филе и фарша минтая морской заморозки – плюс 17% (47 тыс. тонн) и плюс 21% (8,6 тыс. тонн) к уровню прошлого года соответственно», – привел цифры Алексей Буглак.

Он подчеркнул, что объем производства филе вырос даже несмотря на снижение вылова. Если сравнить объем отправленного на переработку сырца с прошлогодним уровнем, прибавка весьма весомая – четверть уловов минтая была переработана в море на филе.

Этому способствовал в том числе «китайский локдаун» – из-за проблем с выгрузкой рыбопродукции в портах КНР российские предприятия максимально переориентировались на выпуск филе.

Президент АДМ добавил, что ввод в эксплуатацию новых береговых заводов под инвестквоты также обеспечил очень неплохую прибавку по переработке. По оценкам ассоциации, за неполные четыре месяца пять таких предприятий на Дальнем Востоке произвели более 7 тыс. тонн филе минтая.

«Несомненно, наличие у России собственных перерабатывающих мощностей – один из главных инструментов по снижению зависимости от третьих стран, – заявил глава отраслевого объединения. – Сейчас филе поставляется на внутренний рынок, в государства ЕС и другие страны напрямую».

Говоря о причинах отставания от уровня прошлого года, Алексей Буглак отметил и малое количество флота в начале сезона (часть судов перешла на сельдь из-за неопределенности с поставками минтая в КНР), и увеличение выпуска филе (при его производстве на борту нужно ловить ровно столько, сколько судно способно переработать). Сыграла свою роль и погода: сезон отличился сложной ледовой обстановкой и большим количеством штормовых дней.

Были трудности с логистикой и хранением. Весь сезон средняя загрузка холодильников Приморья была на уровне 90%, это высокий показатель, обратил внимание президент ассоциации.

Он рассказал, что в начале сезона, когда возникли сложности с поставками в Китай, были очень пессимистичные прогнозы по путине, ряд предприятий даже прогнозировал снятие флота с промысла в конце февраля. «Но, как видим, коллапса удалось избежать: бизнес подстроился под новую логистику, переориентировал поставки», – констатировал собеседник Fishnews.

Глава АДМ обратил внимание на значительно возросшие затраты рыбопромышленников на корректировку отлаженной логистики. По оценкам ассоциации, вынужденные расходы предприятий на выгрузку, хранение, контейнеризацию «съедят» порядка 8-10% от совокупной выручки по итогам сезона.

«На мой взгляд, такие серьезные изменения в отлаженной годами логистике промысла имеют все шансы войти в историю. Минтаевая путина этого года «оголила» зависимость российской рыбной отрасли от Китая и в целом от иностранной транспортной инфраструктуры и еще раз доказала необходимость развития береговой переработки и холодильной инфраструктуры в прибрежных регионах. Можно иметь суперэффективный и новый флот, но от него будет мало толку, если выгружаться будет некуда. Ряд предприятий задумался о перестройке каналов сбыта для снижения зависимости от ситуации в Китае и Корее. Нас ждет принципиально новый период в истории развития отрасли», – считает Алексей Буглак.

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