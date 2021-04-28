Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

В прошлом году российская добыча пелагических объектов отметилась сразу парой рекордов – по сардине-иваси и тихоокеанскому кальмару - и одним антирекордом – в добыче сайры. Fishnews обобщил тенденции этой путины на основе данных науки и промышленности.

В конце весны – начале лета наука сообщила о весьма значительных подходах дальневосточной сардины. Съемка, выполненная на НИС «Профессор Кагановский» в прикурильских водах, показала, что в российскую зону мигрировало свыше 2,1 млн тонн иваси. Такая же оценка была сделана в период максимального прогрева поверхностных вод в конце августа – начале сентября.

Результатам российских исследований соответствуют данные японской стороны, полученные в рамках международного научно-технического сотрудничества. Съемки на нерестилищах у берегов японских островов демонстрируют, что объем нереста тихоокеанской популяции сардины в последние годы увеличивается, и отмечено два урожайных поколения – 2018 и 2019 гг. Именно они и обеспечили заходы в прикурильские воды значительного количества промысловых скоплений иваси.

Ситуация со скумбрией иная: в 2017-2018 гг. эта рыба абсолютно доминировала над сардиной, но в 2020 г. общий запас в пределах ИЭЗ России был оценен в 1,6 млн тонн. Как говорят ученые, имеет место пресловутая динамика запасов, но все же подходы скумбрии намного превышают уровень нулевых и являются достаточными для организации промысла.

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, флот начал своевременно работать на путине. В 2020 г. на освоение пелагических объектов было выставлено максимальное за последние годы количество добывающих крупно- и среднетоннажных судов – 76 единиц. Количество судосуток лова на промысле сардины и скумбрии в прикурильских водах за последние 5 лет увеличилось более чем в 5 раз.

В отличие от прошлых лет, в путину 2020 г. вылов сардины в течение всего периода промысла был высоким. Итогом стала добыча 315 тыс. тонн иваси, что является рекордом нового цикла урожайных лет.

Стремительный рост численности сардины привел к отсутствию в российских водах скоплений, где скумбрия составляла бы более 30%. Поэтому, несмотря на достаточно высокий уровень запаса скумбрии в 2020 г., добывающие суда выловили всего 78 тыс. тонн. Самым удачным годом на промысле скумбрии в новом цикле остается 2018 г. – 99 тыс. тонн.

Уже на протяжении четырех лет основные миграционные потоки нагуливающейся сайры проходят на большом удалении от берегов. Если в предыдущие три года в район южных Курильских островов подходило незначительное количество разреженных косяков сайры, то в 2020 г. они ни разу не отмечались.

На промысел сайры Россией в прошлом году было выставлено рекордно малое количество судов – две единицы. Что вкупе с естественными причинами привело к самому низкому объему вылова за последние 35 лет.

Но не одна Россия в 2020 г. упустила сайру. Практически все участники сайрового промысла сообщили о минимальных объемах добычи за последние десятилетия. Общий вылов сайры составил, по предварительным данным, всего 132 тыс. тонн. Из-за ограничительных мер, связанных со сдерживанием COVID-19, другими странами флот был выставлен позднее обычного и в меньшем количестве.

По словам ведущего научного сотрудника ТИНРО Виктора Филатова, ни на одном другом промысле успешность лова в такой мере не зависит от количества промысловых судов, как на сайровом. «Даже в разгар путины имеющимся на сегодня количеством промысловых сайроловных судов не удается охватить хотя бы десятую часть района промысла. В итоге преобладающая часть скоплений в российских водах остается не обнаруженной», – отметил специалист.

Из проблем технического плана по-прежнему очень острой является световооруженность отечественных судов, которая не позволяет конкурировать со специализированными иностранными судами, подчеркнул ученый.

Несмотря на все имеющиеся сложности, промышленность заявила о готовности идти на промысел сайры в этом году. По словам руководителя группы компаний «Сайра» Василия Сахарнацкого, ловить сайру отправятся как минимум четыре судна от его организации, а всего в промысле планируется участие восьми-девяти судов.

В середине лета 2020 году биомасса тихоокеанского кальмара в Южно-Курильском районе составляла всего 2,7 тыс. тонн, а в конце лета – начале осени она достигла уже 71,6 тыс. тонн.

В конце сентября наука рекомендовала увеличить возможный объем изъятия в Южно-Курильской зоне до 20 тыс. тонн, из которых было добыто 14,3 тыс. тонн. Это второй результат за историю добычи тихоокеанского кальмара.

Примечательно, что в последние годы рыбаки научились успешно облавливать кальмар траловым способом в дневное время.

Достижения прошлого года, нынешняя ситуация на рынках сбыта традиционных объектов, благоприятный долгосрочный научный прогноз заставляют по-новому взглянуть на перспективы пелагической путины. Предпосылки к росту значимости промысла сардины, скумбрии, кальмаров становятся очевидны, да и еще рано скидывать со счетов сайру. Поэтому вполне возможно, что пелагическая путина уравняется в важности с «красной» и минтаевой уже в не столь отдаленном будущем, считают специалисты.

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