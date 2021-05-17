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Президента попросили защитить перспективный для страны промысел

Президента попросили защитить перспективный для страны промысел

Добытчики глубоководных крабов обратились к президенту Владимиру Путину. Для того чтобы промысел развивался, важна стабильность, отметили рыбопромышленники и предложили исключить эти специфические объекты лова из системы распределения через аукционы.

В послании Федеральному Собранию президент заявил о необходимости продолжать настройку механизмов защиты частных инвестиций. Такая работа очень важна и для рыбной отрасли, где в последние годы проводится реформа распределения квот, обратил внимание в письме к главе государства председатель совета директоров РК «Восток-1», почетный работник рыбного хозяйства России Валерий Шегнагаев.

Перемены названы поспешными и недостаточно продуманными. В результате наблюдается падение показателей отрасли, стагнация и даже уничтожение целого ряда направлений отечественного рыболовства, отмечено в обращении к президенту.

Одной из «жертв» введения аукционных квот вылова уже стал глубоководный промысел – направление, о перспективности и важности которого ранее заявлялось на федеральном уровне, обратили внимание в отраслевом сообществе.

Добыча глубоководных объектов – относительно молодое направление в российском и мировом рыболовстве. В России оно активно развивается только последние 20 лет, отметили в «Востоке-1». Опыт здесь только накапливается, и эта работа требует поддержки и стабильности.

Компания привела в письме информацию о вложениях, которые она сделала для развития глубоководного промысла рыбы и крабов за 17 лет. Рыбаки выполнили три модернизации судов, потратив более 50 млн долларов. Количество флота увеличилось до 18 единиц – это специализированные суда, позволяющие работать на глубинах до 2500 метров.

Для развития нового направления важно научное обеспечение. Расходы на исследования оцениваются более чем в 5 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews.

Покупая дополнительные квоты на аукционах, с 2012 по 2019 гг. компания заплатила государству свыше 3 млн долларов.

Продвижение на рынке новой продукции также потребовало серьезнейших затрат. Их компания оценила в сумму около 10 млн долларов. Таким образом российским производителям удалось закрепиться в дополнительных нишах на внешнем рынке.

Всего, по подсчетам «Востока-1», инвестиции в развитие глубоководного промысла составили свыше 68 млн долларов. Вылов глубоководных объектов при этом предприятие увеличило в пять раз.

Наработки использовали и другие компании. В результате добыча глубоководных по отрасли выросла почти в четыре раза и достигла 55 тыс. тонн рыбы и краба в год – приводятся цифры в письме.

Однако после введения инвестиционных квот приморскому предприятию урезали половину объемов для освоения глубоководных крабов. Вылов в результате упал вдвое, заявили в «Востоке-1».

Потеряно несколько сотен рабочих мест, государство недосчиталось налогов, отметили в компании, напомнив о выводах Счетной палаты РФ.

Для того чтобы показать, насколько специфичен глубоководный промысел, «Восток-1» привел несколько аргументов. Во-первых, из 81 пользователя, взявшегося за это направление в 2002 г., осталось в 2020 г. только 16.

Во-вторых, квоты вылова крабов в инвестиционных целях (такие объемы как раз и распределяются на торгах) власти пытались продать два года. Удалось это сделать только после трехкратного снижения стартовой цены лотов. Один лот до сих пор не продан.

Непонятно, как будут выполняться требования к локализации при строительстве в России флота под квоты, ведь для глубоководного промысла нужны специализированные суда, а в стране нет необходимых для их оснащения производств, указали в «Востоке-1».

Изъятие ресурса из отрасли остановило развитие программы глубоководных промыслов, заявили в компании. Это ударяет по позициям России в мировом рыболовстве.

«Уже сейчас тысячи судов Китая, Тайваня, Кореи и Японии осуществили экспансию в Мировой океан и активно облавливают пелагические ресурсы, находящиеся у поверхности моря (кальмары, сайра и т.д.), но в дальнейшем они будут вынуждены и начнут освоение глубоководного промысла, в развитии которого Россия пока всех опережает.

В связи с этим именно развитие глубоководного промысла больше всего требуется в защите инвестиций, о которой вы указали в своем послании», – написало предприятие к президенту.

Рыбаки обратили внимание на озвученные властями планы по выставлению на аукцион оставшихся 50% крабовых квот. Компания попросила исключить глубоководные объекты из этого списка либо наложить мораторий на инвестиционные аукционы или другое изъятие объемов по ним до 2034 г. – на время действия уже заключенных с пользователями договоров.

«За это время направление по развитию глубоководного промысла окрепнет, получит необходимый задел и станет одной из основ отечественной рыбной отрасли», – считают в «Востоке-1».

Текст обращения смотрите в прикрепленном файле.

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