Икре приделывают крылья

Воздушные перевозки в личном багаже остаются серьезным каналом для сбыта незаконно добытой лососевой икры. Предлагались разные решения этой проблемы, но вопрос до сих открыт, обратили внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

С Камчатки в личном багаже ежегодно улетает 2 тыс. тонн красной икры – такие данные на конференции Fishnews Online привел председатель краевой Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. При этом под вопросом законность происхождения такой продукции, ее качество и безопасность для потребителя. Еженедельно десятки тонн икры вывозятся в различных направлениях без сопроводительных документов, отметил руководитель АДЛК.

«Начиная с 2014 года мы обращались в разные инстанции с просьбой решить эту проблему», – рассказал руководитель ассоциации.

Предлагалось предусмотреть ограничение по объемам икры в Общих правилах воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, утвержденных приказом Минтранса. Однако этот путь результата не принес. Как заявили в Министерстве транспорта, установление таких ограничений не направлено на повышение уровня авиабезопасности и предметом регулирования нормативно-правовых актов в этой сфере являться не может, рассказал глава объединения.

Тогда был предложен другой вариант – действовать через внесение изменений в правила оформления ветеринарно-сопроводительных документов, утвержденные Минсельхозом. Здесь можно было бы установить объем икры, который допускается перевозить по территории страны для личных целей без оформления ВСД.

С такой инициативой губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве рыбохозяйственный комплекс. В прошлом году вопрос рассматривался на заседании профильной правкомиссии, Виктория Абрамченко дала поручения ведомствам разобраться с ситуацией.

С важностью проблемы согласились в Генпрокуратуре, в поддержку ее решения выступали Минсельхоз, Росрыболовство, Россельхознадзор, отметил Владимир Галицын.

Руководитель ассоциации добавил, что ранее удалось перекрыть канал отправки икры по почте – это стало результатом многолетней работы. «А раньше это была примерно такая же ситуация – огромное количество икры вывозилось через посылки», – обратил внимание он.

Остановить «свободный полет» икры считают важным и в других лососевых регионах. Эта тема волнует и Хабаровский край, заявил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко. На недавнем отчетном собрании члены объединения подняли вопрос об огромных объемах транспортировки авиатранспортом икры, в частности, из Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. Ограничения будут препятствовать реализации незаконно добытых лососей и продукции из них, считает руководитель АПРОХК.

«Вопрос для всех актуальный, безусловно. Регулировать процессы транспортировки необходимо», – поддержал коллег президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Конечно, формы отслеживания законности продукции должны быть удобны для граждан, людям необходима возможность перевозить легальные товары для личных нужд. Но с лазейками для браконьерского промысла надо бороться, считают в объединениях.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решил подготовить обращение по проблеме к Виктории Абрамченко.

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