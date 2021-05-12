Новости
Воздушные перевозки икры обсудили на площадке Fishnews Online

Икре приделывают крылья

Воздушные перевозки в личном багаже остаются серьезным каналом для сбыта незаконно добытой лососевой икры. Предлагались разные решения этой проблемы, но вопрос до сих открыт, обратили внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

С Камчатки в личном багаже ежегодно улетает 2 тыс. тонн красной икры – такие данные на конференции Fishnews Online привел председатель краевой Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын. При этом под вопросом законность происхождения такой продукции, ее качество и безопасность для потребителя. Еженедельно десятки тонн икры вывозятся в различных направлениях без сопроводительных документов, отметил руководитель АДЛК.

«Начиная с 2014 года мы обращались в разные инстанции с просьбой решить эту проблему», – рассказал руководитель ассоциации.

Предлагалось предусмотреть ограничение по объемам икры в Общих правилах воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, утвержденных приказом Минтранса. Однако этот путь результата не принес. Как заявили в Министерстве транспорта, установление таких ограничений не направлено на повышение уровня авиабезопасности и предметом регулирования нормативно-правовых актов в этой сфере являться не может, рассказал глава объединения.

Тогда был предложен другой вариант – действовать через внесение изменений в правила оформления ветеринарно-сопроводительных документов, утвержденные Минсельхозом. Здесь можно было бы установить объем икры, который допускается перевозить по территории страны для личных целей без оформления ВСД.

С такой инициативой губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве рыбохозяйственный комплекс. В прошлом году вопрос рассматривался на заседании профильной правкомиссии, Виктория Абрамченко дала поручения ведомствам разобраться с ситуацией.

С важностью проблемы согласились в Генпрокуратуре, в поддержку ее решения выступали Минсельхоз, Росрыболовство, Россельхознадзор, отметил Владимир Галицын.

Руководитель ассоциации добавил, что ранее удалось перекрыть канал отправки икры по почте – это стало результатом многолетней работы. «А раньше это была примерно такая же ситуация – огромное количество икры вывозилось через посылки», – обратил внимание он.

Остановить «свободный полет» икры считают важным и в других лососевых регионах. Эта тема волнует и Хабаровский край, заявил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко. На недавнем отчетном собрании члены объединения подняли вопрос об огромных объемах транспортировки авиатранспортом икры, в частности, из Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. Ограничения будут препятствовать реализации незаконно добытых лососей и продукции из них, считает руководитель АПРОХК.

«Вопрос для всех актуальный, безусловно. Регулировать процессы транспортировки необходимо», – поддержал коллег президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Конечно, формы отслеживания законности продукции должны быть удобны для граждан, людям необходима возможность перевозить легальные товары для личных нужд. Но с лазейками для браконьерского промысла надо бороться, считают в объединениях.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решил подготовить обращение по проблеме к Виктории Абрамченко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокикракамчаткаправительстворосрыболовствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Усиливаемся на всех основных рынках

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Все интервью

Личное мнение

Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег БРАТУХИН

Председатель совета директоров ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания»

Олег БРАТУХИН

Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Баренцево море копит мусор всей Атлантики

Все материалы

Крупным планом

Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

Рыба выбирает простые дороги

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.