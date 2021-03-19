Минтай Чукотского моря вышел на аукцион

Росрыболовство организует промысел минтая в новом районе - Чукотском море. Объявлен аукцион по продаже долей квот для работы предприятий.

Аукцион по продаже долей квот вылова минтая в Чукотском море планируется провести в мае в Москве. На торги выставлены все 100% квоты, разбитые на 36 лотов. Это 35 долей квот по 2,778% и одна - в 2,77%. Начальная цена каждого лота - около 31 млн рублей.

Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте торгов, сообщает корреспондент Fishnews. Срок, на который будут заключены договоры с победителями, стандартный - 15 лет.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 19 марта по 13 мая. Торги будут проводиться в течение двух дней - 20 и 21 мая.

Напомним, что в 2020 г. впервые был установлен общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Чукотском море. В отраслевом сообществе отмечали, что перспективность освоения минтая в Чукотском море для промышленности только предстоит оценить.

ОДУ минтая в Чукотском море на 2021 г. составляет 37,2 тыс. тонн.

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